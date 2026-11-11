Tunisie: Budget 2027 - 63% des dépenses de l'Etat à vocation sociale

Tunis — Le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a affirmé qu'une attention particulière a été accordée dans le projet de budget de l'Etat 2027 à la consolidation des attributs de l'Etat social et au renforcement de son rôle.

Tout en soulignant que cette démarche traduit les orientations du président de la République, il a précisé que l'Etat social n'est pas "un simple slogan" mais doit être ressenti par le citoyen dans toutes les régions du pays.

Répondant aux questions des députés sur les projets de budget de l'état et de budget économique 2027, lors d'une séance plénière conjointe à l'aube de mercredi au palais du Bardo, le ministre a détaillé les mesures sociales du gouvernement.

Il a à ce titre cité, la hausse des salaires, la création de 12 lignes de financement, les crédits pour les catégories exclues du financement, la résorption de la précarité de l'emploi outre l'extension du logement social et l'amélioration des transports.

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Les chiffres suivent. "Les dépenses à caractère social représentent 63% du budget de l'état", a-t-il indiqué. Ce taux traduit la volonté d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de garantir leur accès aux services publics essentiels.

Tout en rappelant que le projet de loi de finances 2027 comporte des dispositions fiscales complémentaires, le ministre a souligné que la fiscalité soutiendra les choix sociaux, le pouvoir d'achat et l'inclusion économique et sociale.

Le programme triennal de revalorisation des salaires dans les secteurs public et privé (2026-2028) se poursuit, a-t-il assuré.

Le projet prévoit aussi des mesures en faveur de l'emploi et de l'insertion professionnelle, dont notamment, le financement des micro-projets, l'appui aux jeunes promoteurs, aux start-up et aux sociétés communautaires ainsi que de nouvelles lignes de crédit à conditions avantageuses pour les revenus faibles et moyens.

Les crédits nécessaires à la subvention des hydrocarbures et des produits de base sont également garantis, a-t-il ajouté, pour préserver le pouvoir d'achat.

Afin de maîtriser les prix et limiter l'inflation, le ministre a affirmé que le gouvernement maintiendra la subvention des hydrocarbures et des produits de base pour protéger le pouvoir d'achat.

Pour contenir les prix et l'inflation, il s'emploiera à diversifier l'offre à partir de la production nationale, à renforcer le stockage stratégique et n'importe qu'en cas de nécessité absolue.

Il limitera également les hausses de prix aux seuls cas de nécessité absolue et activera les prérogatives de la loi sur la concurrence et les prix.

S'y ajoutent également le développement des points de vente du producteur au consommateur et des programmes périodiques de baisse des prix par les professionnels.

Enfin, les circuits de distribution seront organisés et contrôlés plus strictement pour lutter contre la spéculation et le monopole, notamment en matière de sécurité alimentaire.

Sur ce dernier point, le ministre a livré un chiffre-clé: "la balance commerciale alimentaire dégage aujourd'hui un excédent". Tout en soulignant qu'aucun pays n'atteint l'autosuffisance dans tous les produits, il a précisé que les échanges avec l'étranger font apparaître un solde positif pour la Tunisie.

Levée vers 2h30, la séance reprendra à 9h30 avec l'examen des missions et des missions spéciales du budget 2027.