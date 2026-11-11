Tunisie: Eau et électricité - Le gouvernement annonce un plan pour sécuriser l'été 2027

Tunis — Le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a annoncé un programme préventif intégré pour l'été 2027.

Il vise à garantir la continuité de l'approvisionnement en eau et en électricité durant les pics de consommation.

Tout en soulignant que le programme renforcera les ressources hydriques et les installations d'eau potable, il a précisé qu'il porte aussi les capacités de production d'électricité et intègre des capacités supplémentaires.

S'adressant aux députés et aux membres du Conseil national des régions et des districts, lors d'une séance plénière commune sur les projets de budget économique et de budget de l'Etat pour 2027, le ministre a indiqué que les interventions dans le secteur de l'eau couvrent toutes les régions selon leurs besoins.

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Le Grand Tunis compte cinq interventions pour environ 7 millions de dinars (MD) et le Nord neuf pour 13 MD. Ces interventions visent à renforcer les systèmes soumis à une pression croissante.

Dans le Centre, 14 interventions (7,7 MD) concernent l'alimentation en eau potable, le forage, l'électrification et l'équipement de nouveaux puits ainsi que des pompes de secours dans les stations de pompage.

Le Sud, lui, totalise 43 interventions pour environ 28 MD. Elles reposent sur l'exploitation des ressources souterraines avec la réalisation, l'électrification, l'équipement et le raccordement de 29 puits profonds.

Tout en rappelant que la station de dessalement de Sidi Abdelhamid est en service depuis le 16 octobre 2026, Abdelhafidh a indiqué qu'elle vient renforcer le bilan hydrique à Sousse, Monastir et Mahdia. Sa capacité atteint 570 litres par seconde pour un coût d'environ 130 MD.

L'acquisition de 30 groupes électrogènes, dont 18 mobiles, est également programmée en 2027 pour maintenir les stations de pompage en marche en cas de coupure d'électricité.

S'agissant des projets programmés par la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), celle-ci procèdera en 2027 à l'extension de la station de Sfax de 100.000 à 125.000 m3 par jour, et celle de Zarrat, de 50.000 à 100.000 m3.

Ces extensions contribueront à combler le déficit hydrique dans le Sud.

La SONEDE a aussi entamé le raccordement du sud de Sfax à la station de dessalement de la ville moyennant un coût d'environ 129 MD.

Côté électricité, la première unité de la centrale de Borj El Amri (320 MW) a été remise en service en septembre 2026, après sa maintenance.

Une troisième turbine à gaz de 300 MW y sera installée avec des ouvrages d'évacuation de l'énergie produite. Le projet, classé stratégique, est estimé à 600 MD.

Les centrales de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) seront aussi optimisées par des technologies avancées de refroidissement de l'air. Elles gagneront environ 250 MW en 2027 et 2028.

Volet énergies renouvelables, l'extension de la centrale éolienne de Sidi Daoud se poursuivra avec 30 MW supplémentaires.

Une centrale photovoltaïque de 50 MW dotée d'un stockage de 20 MWh sera réalisée à Beni Mhira (Tataouine). L'accord de financement doit être signé, aujourd'hui, mercredi, avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), a révélé le ministre de l'économie.

Des moteurs à gaz de 200 MW seront acquis dont 50 MW avant l'été 2027. Des batteries d'une puissance d'environ 300 MW et d'une capacité de 600 MWh seront également installées dans les régions.

Environ 300 MW d'énergies renouvelables seront intégrés avant l'été 2027, auxquels s'ajouteront plus de 50 MW au titre de la cinquième ronde d'autorisations.

Les études d'une centrale photovoltaïque de 200 MW avec stockage de 100 MWh ont démarré à Tataouine.

Ces investissements seront complétés, a-t-il dit, par des mécanismes intelligents d'optimisation et de redistribution des délestages, des campagnes de lutte contre les raccordements anarchiques et la maîtrise de la demande, afin d'alléger la pression sur le réseau électrique aux heures de pointe.