Tunisie: Recrutement exceptionnel - Le gouvernement achève la plateforme numérique de la loi n°18

Tunis — La plateforme numérique de la loi n°18 prend forme. Son premier module consacré à l'enregistrement des données personnelles et des informations de base des candidats est terminé, a annoncé tôt, mercredi, le ministre de l'économie et de la planification, Samir Abdelhafidh.

Répondant au débat général lors de la séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD) consacrée aux projets de budget de l'Etat et de budget économique 2027, le ministre a assuré que le gouvernement traite ce dossier avec "responsabilité et sérieux".

Il a précisé que la première partie de la plateforme relative à l'enregistrement des données personnelles des candidats et des informations de base, est achevée.

Les autres composantes sont en cours de finalisation, en cohérence avec les dispositions qui fixeront les conditions, les procédures et les critères du bénéfice.

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Même logique pour la précarité de l'emploi. Le gouvernement a parachevé les textes d'application de la loi de finances 2026, a souligné le ministre, citant l'article 108 qui régularise les agents et cadres des communes nouvellement créées sur le budget propre de ces communes après concertation entre les ministères de l'intérieur et des finances.

Il a également évoqué l'article 97 relatif à la titularisation des ouvriers et agents sur crédits délégués auprès du ministère de l'intérieur avec prise en compte de l'ancienneté. La régularisation se fera en deux tranches, pour 38 millions de dinars (MD).

L'article 101 prévoit la titularisation des agents contractuels et occasionnels dans les hôpitaux publics, pour un coût global de 12 MD après coordination avec les ministères de la santé et des finances.

Concernant les ouvriers de chantiers, les moins de 45 ans sont répartis en cinq groupes de 6 000 agents. Quatre sont déjà intégrés et le cinquième est en cours de régularisation.

La plateforme sera bientôt ouverte pour présenter les postes vacants.

Pour la tranche des 45 à 55 ans, répartie en trois groupes, le premier groupe a été validé.

La plateforme est ouverte au deuxième pour choisir les lieux de travail. Pour le troisième, un communiqué publié le 23 octobre dernier a invité les ouvriers concernés à actualiser leurs données.

Abordant le rôle social de l'Etat, le ministre a indiqué que celui-ci oeuvre à garantir un logement décent et abordable aux revenus modestes et moyens, ajoutant que le gouvernement poursuit les programmes de logement et s'emploie à développer les mécanismes de financement et à mobiliser des lots aménagés.

Il a précisé que l'aménagement de 912 km de pistes rurales dans 22 gouvernorats sera achevé.

De nouveaux programmes de désenclavement couvriront 21 gouvernorats avec environ 782 km de pistes en 2027.

Tout en rappelant que le transport est un pilier de la justice sociale et de l'équilibre régional, le ministre de l'économie a annoncé l'acquisition de 724 bus supplémentaires en 2027 répartis sur toutes les régions du pays.

Un contrat a aussi été signé pour la livraison de 18 nouvelles rames destinées à la ligne Tunis-La Goulette-La Marsa.