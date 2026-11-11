Tunisie: Budget 2027 - Pas de hausse d'impôts, la pression fiscale reculera à 24,9%

Tunis — Le taux de pression fiscale reculera à 24,9% en 2027 contre 25,7% pour l'ensemble de 2026 et 26,1% en 2024, a annoncé le ministre de l'économie et de la planification, Samir Abdelhafidh, tôt mercredi, à au palais du Bardo.

Le projet de loi de finances 2027 ne prévoit aucune hausse des taux d'impôts et de taxes, a-t-il précisé.

Répondant au débat général sur les projets de budget économique et de budget de l'Etat 2027, lors d'une séance plénière commune de l'assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts, Abdelhafidh a qualifié d'"exceptionnel" le recours au financement de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Il a indiqué que la hausse de la part des ressources fiscales dans les ressources propres de l'Etat n'implique pas forcément davantage de pression fiscale, les deux indicateurs ne se calculant pas de la même manière.

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Tout en expliquant que la pression fiscale est le rapport entre les ressources fiscales et le produit intérieur brut (PIB), alors que la part des ressources fiscales se mesure par rapport aux recettes totales de l'Etat, il a attribué le poids croissant de la fiscalité au recul des ressources non fiscales, notamment des revenus des entreprises publiques.

Tout en rappelant que les ressources fiscales constituent, dans la plupart des pays, la composante essentielle des ressources de l'Etat, Abdelhafidh a souligné que le projet de loi de finances 2027 prévoit des avantages et des incitations financières et fiscales. Ceux-ci visent à encourager l'initiative privée et collective, stimuler l'investissement et faciliter la création de projets.

Il a ajouté que ces orientations s'inscrivent dans les instructions données par le président de la République qui appelle à éviter la pression fiscale et à faciliter la création de projets, comme il l'a souligné lors de son entretien du 16 septembre 2026 avec la cheffe du gouvernement et le ministre de l'économie et de la planification.

S'agissant du recours aux facilités de la BCT, Abdelhafidh a expliqué qu'il répond au choix de compter sur soi-même et d'éviter le coût élevé de l'endettement intérieur et extérieur.

Tout en soulignant que ce financement ne constitue ni une orientation structurelle ni un choix permanent, il a précisé qu'il s'agit d'une mesure dictée par la conjoncture et par la nécessité de couvrir les besoins immédiats tout en préservant les équilibres financiers.

S'adressant aux députés inquiets de l'impact de ces facilités sur l'inflation et sur le financement bancaire du secteur privé, le ministre a indiqué que leur effet potentiel sur l'inflation fait encore l'objet d'étude. Selon lui, elles n'ont aucun lien avec l'accès du secteur privé au crédit bancaire.

A moyen terme, le budget de l'Etat sera financé principalement par les ressources propres grâce à la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales et à la maîtrise des dépenses publiques et du déficit primaire.

Cette démarche vise une maîtrise progressive de l'endettement à travers une meilleure mobilisation des ressources propres et la rationalisation des dépenses.

Objectif affiché : ramener la dette publique à 82% du PIB à l'horizon 2029.