Tunisie: Budget 2027 - La loi de finances 2027 met en oeuvre le plan 2026-2030

Tunis — Le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a affirmé, mercredi à l'aube, que le projet de loi de finances 2027 n'est pas "un simple document comptable" ni un recueil de dispositions fiscales.

Il s'inscrit plutôt dans un dispositif intégré de documents, de programmes et de politiques publiques destiné à exécuter le plan de développement 2026-2030.

Ce dispositif traduit les orientations économiques et sociales du plan en objectifs et projets réalisables.

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Intervenant lors d'une séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts (CNRD) consacrée aux projets de budget économique, de budget de l'Etat et de loi de finances 2027, le ministre a détaillé ce dispositif.

Il comprend le budget économique, qui englobe le modèle de croissance, les principales politiques publiques ainsi que les programmes et projets de l'année prochaine, et le rapport sur le budget de l'Etat, qui met en évidence les équilibres financiers.

Il englobe aussi le projet de loi de finances qui porte les dispositions fiscales, les budgets des départements ministériels avec leurs missions, politiques, programmes et projets ainsi que neuf annexes.

S'adressant aux députés, il a rappelé que tous ces documents découlent du plan 2026-2030, "la référence stratégique de l'Etat" pour arrêter les choix et priorités de développement.

Ce plan transforme la vision économique et sociale en programmes et objectifs clairs, exécutables, adaptés aux exigences de l'étape et tournés vers les enjeux de demain.

Tout en soulignant que le gouvernement concilie besoins immédiats et transformation économique et sociale équilibrée, le ministre a placé cette approche sous le signe de la souveraineté nationale et de l'indépendance de la décision nationale.

Le gouvernement mesure l'ampleur des défis et assume ses responsabilités pour les relever, a-t-il ajouté.

Concrètement, selon le ministre, les projets de budget économique et de loi de finances 2027 déclinent ces choix en politiques et mesures visant à renforcer le rôle social de l'Etat, à soutenir le pouvoir d'achat, à stimuler l'investissement et la productivité, à préserver les équilibres financiers et à garantir la pérennité des finances publiques.