Tunisie: BTK Bank et TECNOCASA TUNISIE unissent leurs expertises pour faciliter l'accès à la propriété au pays

Fidèle à son engagement d'accompagner les projets de vie et d'investissement de ses clients, la BTK Bank a officialisé aujourd'hui, lors d'une cérémonie tenue dans son siège social à Tunis, la signature d'une convention de partenariat stratégique avec TECNOCASA TUNISIE, leader des réseaux d'intermédiation immobilière en Tunisie.

La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Lassaad Ben Romdhane, Directeur Général de la BTK Bank, et de M. Skander Ben Osman, Gérant de Tecnocasa Tunisie, entourés des équipes dirigeantes des deux institutions.

Cet accord d'envergure unit l'expertise financière du groupe bancaire BTK Bank à celle du réseau immobilier TECNOCASA, afin de proposer aux particuliers, aux investisseurs et aux Tunisiens résidant à l'étranger un accompagnement intégré, de la recherche du bien jusqu'à son financement.

En associant leurs savoir-faire, les deux enseignes entendent fluidifier l'ensemble du parcours immobilier, tout en faisant bénéficier les clients d'un suivi personnalisé, de procédures de crédit simplifiées et rapides, ainsi que de conditions préférentielles, pour concrétiser plus facilement leur acquisition.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cette occasion, M. Lassaad Ben Romdhane, Directeur Général de la BTK Bank à déclaré :

"Ce partenariat s'inscrit dans le prolongement naturel d'une collaboration fructueuse initiée en juin 2026 à Paris, lors du salon « Twensa du Monde » organisé par la BTK Bank à l'intention de la diaspora tunisienne. Fortes du succès de cette première synergie, les deux entreprises franchissent aujourd'hui une étape décisive pour pérenniser et étendre leur offre. Désormais pour nos clients, chercher un bien et obtenir son financement ne seront plus deux démarches séparées, mais un seul parcours, simple et rapide."

De son côté, M. Skander Ben Osman, Gérant de Tecnocasa Tunisie, a dit :

"Depuis 2009, TECNOCASA développe en Tunisie un réseau de proximité, solidement implanté au coeur des régions et des quartiers, pour accompagner aussi bien les acheteurs que les vendeurs dans leurs projets immobiliers. En nous associant à la BTK Bank, nous permettons à nos conseillers immobiliers de proposer, dès le début d'un projet, un financement adapté à chaque client. C'est aussi une réponse concrète pour les Tunisiens résidant à l'étranger qui souhaitent investir dans leur pays en toute confiance."

Des avantages concrets et des solutions adaptées à chaque projet immobilier

La convention prévoit des avantages et des dispositifs spécifiques à chaque catégorie de clients. Elle repose notamment sur trois leviers :

Des solutions de financement exclusives conçues par la BTK Bank, assorties de conditions tarifaires préférentielles et de délais de traitement optimisés.

Un focus renforcé sur les Tunisiens résidant à l'étranger : un accompagnement sur mesure via le crédit immobilier TOUNS'IMMO, facilitant l'acquisition de biens et la gestion des démarches à distance.

Un conseil immobilier personnalisé : l'accès direct aux opportunités qualifiées du catalogue TECNOCASA et une sécurisation complète des transactions pour les acheteurs et les vendeurs.

Deux réseaux complémentaires au plus près des clients tunisiens

Cette alliance s'appuie sur les implantations territoriales des deux partenaires : un réseau de 47 agences BTK Bank, en développement continu, et un maillage de 84 agences TECNOCASA couvrant plusieurs régions du pays.

Cette présence conjointe constitue un véritable atout pour rapprocher les services bancaires et immobiliers des clients, renforcer la coordination entre les équipes et assurer un suivi attentif à chaque étape de leur projet.

À travers cette convention, la BTK Bank et TECNOCASA réaffirment leur ambition commune : rendre les projets immobiliers plus accessibles en Tunisie, en conjuguant expertise, proximité et simplicité.

À propos de la BTK

Banque universelle et acteur du paysage bancaire tunisien, le Groupe BTK est composé d'une banque et de filiales spécialisées autour des métiers de la finance (Leasing, Recouvrement, Intermédiation boursière, Conseil, SICAR, SICAV).

Fondée en 1980, devenue banque universelle en 2004, son capital est détenu par le Groupe ELLOUMI (60 %), l'État tunisien (20 %) et la Kuwait Investment Authority (20 %).

BTK Bank compte aujourd'hui 47 agences au service de ses clients particuliers, professionnels, PME et grandes entreprises, à travers une large gamme de produits et services à forte valeur ajoutée, et un réseau en forte croissance pour couvrir l'ensemble du territoire tunisien.

À propos de TECNOCASA

Fondé en 1979 à Milan, le Groupe Tecnocasa est un réseau de franchises spécialisé dans l'intermédiation immobilière et financière. À l'échelle internationale, le groupe rassemble plus de 4 300 agences réparties sur 9 pays.

Établi en Tunisie depuis 2009, le réseau y regroupe désormais 84 agences couvrant les régions du Grand Tunis, de Nabeul, Bizerte, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax et Kairouan, dont 3 agences dédiées à l'immobilier professionnel dans le Grand Tunis.