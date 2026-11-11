Tunisie: Tourisme - Travelwings explore les opportunités de partenariat au pays

FIPA-Tunisia a accueilli, le 2 novembre 2026, Bhavesh D. Punjabi, représentant de Travelwings, dans le cadre d'une visite de travail consacrée à la découverte du potentiel touristique tunisien et à l'exploration de nouvelles opportunités de partenariat et de coopération.

Organisée en coordination avec l'ambassade de Tunisie au Nigeria, cette visite a donné lieu à une série de rencontres avec plusieurs institutions et professionnels tunisiens des secteurs du tourisme, de la culture et de la santé.

Bhavesh D. Punjabi a été reçu par Jalel Tebib, directeur général de FIPA-Tunisia et président par intérim de la Tunisia Investment Authority (TIA), en présence d'Ibrahim Medini, ingénieur général et directeur de la DSPC, et de Hatem Maatougui, chargé du secteur du tourisme.

Le programme a notamment comporté des entretiens avec le président-directeur général du Centre de promotion des exportations (CEPEX), le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV), ainsi qu'avec les représentants régionaux de l'Office national du tourisme tunisien (ONTT) à Tunis, Nabeul, Sousse et Mahdia.

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Les échanges avec les représentants du ministère des Affaires culturelles ont porté sur les possibilités de promouvoir le patrimoine culturel tunisien et de développer le tourisme culturel à travers des partenariats et des initiatives conjointes.

La dimension du tourisme médical a également été abordée lors de rencontres avec des représentants de cliniques et d'entreprises opérant dans le secteur de la santé, en vue d'identifier des pistes de coopération dans les domaines des soins et des services médicaux.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale tunisienne, le représentant de Travelwings a souligné l'intérêt de l'entreprise pour la promotion de la Tunisie en tant que destination touristique internationale. Il a également évoqué les perspectives de développement du tourisme durable, en particulier dans ses dimensions culturelle et médicale.

Selon FIPA-Tunisia, cette visite vise à renforcer la visibilité de la destination tunisienne auprès des opérateurs internationaux, à valoriser la diversité de son offre touristique et à favoriser de nouvelles relations d'affaires. Elle s'inscrit également dans une démarche de consolidation des relations institutionnelles et de développement des échanges entre les acteurs tunisiens et les professionnels étrangers.

L'organisme a, par ailleurs, salué le concours de l'ambassade de Tunisie au Nigeria et des différents partenaires ayant contribué à l'organisation de cette visite.