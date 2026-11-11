Tunisie: L'incroyable tandem du Rimel Challenge

11 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Karim Ben Said

S'émerveiller devant la beauté de la performance humaine est encore possible et le sport, nous donne souvent l'occasion de nous d'être subjugué par une sorte d'émotion devant le spectacle. Loin du monde professionnel où les performances prennent des allures titanesques, les images qui nous viennent du challenge RIMEL organisé le 8 novembre dans la région de Bizerte avec la participation d'un tandem pas comme les autres, sont jouissifs.

Il s'agit du duo formé par Jalel Riahi, le premier coureur tunisien non-voyant et son guide Zyed Gasmi. Les deux ont parcouru côte à côte 22 kilomètres et près de 400 mètres de dénivelé en 4 heures et 18 minutes, au coeur de la forêt de Rimel. À l'arrivée, une vive émotion et une belle histoire humaine. Des moments particulièrement émouvant capturés par le photographe officiel de cette nouvelle édition du Rimel Challenge.

« C'était une responsabilité considérable, notamment dans les descentes particulièrement escarpées et difficiles d'accès, que même les coureurs valides peinaient à franchir... On a trébuché à maintes reprises sur les chemins caillouteux, mais on s'est soutenu mutuellement et fort heureusement, n'y avait pas eu de chutes », commente Zyed Gasmi.

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« Le guide décrivait les moindres détails du terrain, des arbres avec passion sincérité », témoigne une participante qui a vu le duo à l'oeuvre.

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