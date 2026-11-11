Tunisie: Un fils de chef d'entreprise condamné à mort pour le meurtre de son père

La chambre criminelle de la Cour d'appel de Tunis a condamné à la peine capitale par pendaison le fils d'un homme d'affaires, reconnu coupable du meurtre de son père à coups de couteau.

En première instance, la deuxième chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis avait prononcé, en 2023, un non-lieu en faveur de l'accusé. Le ministère public avait fait appel de cette décision.

Les investigations dans cette affaire avaient été ouvertes en 2021, après un signalement reçu par les unités de la Garde nationale à La Goulette, peu avant la rupture du jeûne durant le mois de Ramadan. Un homme d'affaires avait été retrouvé mort à son domicile, portant sur différentes parties du corps les traces de plus de 19 coups portés à l'aide d'un objet tranchant.

À la suite des premières investigations et de l'audition des différentes parties, le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Tunis 2 avait émis un mandat de dépôt à l'encontre du fils aîné de la victime et retenu contre lui l'accusation d'homicide volontaire.

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L'affaire avait ensuite été renvoyée devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis. Tout au long de la procédure, l'accusé avait nié avoir tué son père, soulignant notamment que c'était lui-même qui avait alerté les forces de l'ordre après avoir découvert son père sans vie à son domicile.

À l'issue des délibérations, la chambre criminelle avait prononcé un non-lieu en sa faveur. Le ministère public avait alors interjeté appel, conduisant à la condamnation à mort prononcée par la Cour d'appel.