Afrique: Ligue des champions - Le Club Africain convié au congrès de la CAF à Abuja

11 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

Le Club Africain franchit une nouvelle étape sur la scène continentale. La Confédération africaine de football (CAF) a adressé une invitation au président du club de Bab Jedid ,Mohsen Trabelsi, pour prendre part à son congrès, prévu du 19 au 21 novembre à Abuja, au Nigeria.

Cette invitation s'inscrit dans le contexte de la participation du Club Africain aux tours qualificatifs de la Ligue des champions, le club figurant parmi les équipes susceptibles de rallier la phase de groupes de la compétition.

Une présence qui témoigne de la place du représentant tunisien dans le paysage continental, alors que les regards clubistes sont désormais tournés vers l'objectif d'une qualification pour la prestigieuse phase de groupes.

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