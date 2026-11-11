Tunisie: Natation - Le Club Africain envisage de boycotter le Championnat du pays

Le Club Africain hausse le ton face à la Fédération tunisienne de natation. Dans un communiqué officiel adressé à ses nageurs, à leurs parents ainsi qu'à l'opinion sportive, le club de Bab Jedid dénonce l'absence de réponse à ses correspondances et réclame des éclaircissements sur les critères de répartition des couloirs d'entraînement ainsi que sur son exclusion du site d'El Menzah.

Selon le club, plusieurs courriers officiels ont été adressés à l'instance fédérale depuis le 10 octobre afin d'obtenir des explications précises sur les modalités de distribution des lignes d'eau entre les différentes associations et sur les raisons de cette mise à l'écart. Des interrogations qui, à ce jour, seraient restées sans réponse.

Cette situation affecte directement la préparation des nageurs clubistes en vue du Championnat de Tunisie toutes catégories, en bassin de 25 mètres. Le Club Africain indique que vingt nageurs sont actuellement contraints de partager un seul couloir dans un bassin de 50 mètres, des conditions d'entraînement particulièrement difficiles à l'approche de cette échéance.

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Face à la persistance de cette situation et dans l'attente de l'aboutissement des démarches juridiques engagées, la direction clubiste affirme étudier sérieusement la possibilité de ne pas prendre part au Championnat de Tunisie, prévu le 13 décembre à El Menzah.

À travers cette prise de position, le Club Africain remet au centre du débat les questions de transparence, d'équité et d'égalité des chances entre les associations, tout en réaffirmant sa volonté de défendre les droits de ses nageurs.