Addis Ababa — Ethiopian Airlines, premier groupe aérien africain, et Air Peace, première compagnie aérienne nigériane, signent un accord bilatéral d'interligne. Ce partenariat marque une avancée significative vers le renforcement de la connectivité du transport aérien à travers l'Afrique et l'élargissement des possibilités de voyage pour les passagers.

Dans ce cadre, Ethiopian Airlines et Air Peace collaboreront dans le cadre d'un accord bilatéral d'interligne couvrant à la fois le transport des passagers et les services de bagages enregistrés.

Ce partenariat permet à chaque compagnie aérienne d'émettre des billets pour des itinéraires éligibles comprenant des vols opérés par les deux transporteurs, offrant ainsi aux clients une expérience de voyage plus pratique et plus intégrée.

Grâce à cette collaboration, les passagers pourront réserver des voyages éligibles sur un seul billet et bénéficier d'un enregistrement des bagages jusqu'à leur destination, le cas échéant. Ce processus simplifié évite d'avoir à effectuer des réservations séparées et à réenregistrer les bagages, ce qui rend l'expérience de voyage plus fluide et plus efficace.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cet accord relie le réseau national et régional d'Air Peace au vaste réseau international d'Ethiopian Airlines, qui couvre l'Afrique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et les Amériques. Ainsi, les voyageurs au départ des principales villes du Nigeria et d'Afrique de l'Ouest bénéficieront d'un accès fluide aux destinations mondiales d'Ethiopian Airlines via Addis-Abeba, tandis que les passagers internationaux arrivant sur des vols Ethiopian Airlines profiteront d'options de correspondance élargies à travers le Nigeria et l'Afrique de l'Ouest grâce au réseau national d'Air Peace.

Commentant ce partenariat, Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Air Peace, l'une des principales compagnies aériennes du Nigeria, dans le cadre de cet accord interligne stratégique. Cette collaboration reflète notre engagement commun à renforcer la connectivité, à améliorer le confort des clients et à soutenir la croissance du transport aérien sur l'ensemble du continent africain. En unissant nos forces, nous créons davantage d'opportunités de voyage et rapprochons l'Afrique du reste du monde. »

Le Dr Allen Onyema, président-directeur général d'Air Peace, a déclaré : « Ce partenariat avec Ethiopian Airlines marque une nouvelle étape importante dans notre engagement à renforcer la connectivité aérienne en Afrique et à rapprocher les différentes régions du continent. En associant le vaste réseau national et régional d'Air Peace, ainsi que notre réseau international en pleine expansion, à la portée mondiale d'Ethiopian Airlines, nous offrons davantage de possibilités pour voyager en toute fluidité vers et depuis le continent africain. »

Au-delà de l'élargissement de l'offre de voyages, cette collaboration reflète notre vision commune visant à renforcer les liens économiques, commerciaux et culturels à travers l'Afrique et au-delà. Chez Air Peace, nous restons déterminés à nouer des partenariats stratégiques qui améliorent le confort des passagers, élargissent les liaisons et positionnent l'aviation africaine comme une force redoutable dans le transport aérien mondial. »

Ce partenariat devrait contribuer de manière significative à l'intégration régionale et au développement économique en facilitant la circulation des personnes, des entreprises et des investissements à travers l'Afrique et le reste du monde. Alors que les économies africaines poursuivent leur intégration dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), l'amélioration de la connectivité aérienne reste un facteur essentiel de la coopération économique et de la croissance durable. L'accord d'interligne entre Ethiopian Airlines et Air Peace contribuera à relier les marchés, à connecter les communautés et à créer de nouvelles opportunités tant pour les entreprises que pour les voyageurs.

Cette collaboration favorisera également le tourisme en rendant les destinations plus accessibles et en simplifiant les démarches de voyage pour les voyageurs d'agrément et d'affaires. Grâce à des procédures de réservation simplifiées, à une organisation coordonnée des voyages et à un réseau étendu, les passagers pourront profiter d'un voyage plus fluide, du point de départ à la destination.

Ce partenariat renforce l'engagement des deux compagnies aériennes à offrir un service client amélioré et à soutenir le développement d'un secteur aérien africain connecté, compétitif et prospère.