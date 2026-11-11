Addis Ababa — Lors de la huitième réunion du groupe de travail à Genève, l'Éthiopie a exhorté les membres de l'OMC à allier l'engagement politique de la nation à un certain pragmatisme afin de parvenir à un résultat mutuellement avantageux.

Selon le ministère des Affaires étrangères (MOFA), la ministre du Commerce et négociatrice en chef, Yasmin Wohabrebbi, a dirigé la délégation éthiopienne, accompagnée du ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, et d'autres dignitaires.

La délégation a déclaré que l'adhésion à l'OMC constituait une priorité nationale absolue. Cette nouvelle impulsion s'appuie sur les réformes économiques mises en oeuvre à la suite de la formation du nouveau gouvernement en octobre, accélérant ainsi un processus lancé pour la première fois en 2003.

Parmi les progrès signalés figurent l'examen de plus de 460 textes juridiques, la soumission de documents d'adhésion mis à jour et la mise en oeuvre de réformes visant à s'aligner sur les règles de l'OMC.

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La ministre Yasmin s'est déclarée prête à conclure les négociations bilatérales sur l'accès aux marchés, tout en appelant à une approche souple et tenant compte des enjeux de développement.

Le directeur général adjoint de l'OMC, Xiangchen Zhang, ainsi que les États membres, ont salué les réformes menées par l'Éthiopie et ont exprimé leur soutien à l'intégration de son marché de 130 millions de personnes dans le système commercial mondial.

La réunion des 9 et 10 novembre vise à résoudre les questions multilatérales en suspens et à définir la phase finale menant à l'adhésion. L'adhésion à l'OMC devrait soutenir la croissance économique de l'Éthiopie, l'expansion de ses exportations et son intégration dans des cadres régionaux tels que la ZLECA.