Ethiopie: Le pays et le Népal envisagent un partenariat climatique renforcé en vue de la COP32

Addis Ababa — L'Éthiopie et le Népal ont exploré les moyens de renforcer leur coopération bilatérale en matière de changement climatique et de faire avancer leurs priorités environnementales communes, alors que l'Éthiopie intensifie son engagement diplomatique en vue d'accueillir la COP32 en 2027.

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères et président désigné de la COP32, Gedion Timothewos (PhD), s'est entretenu avec le ministre népalais des Affaires étrangères, Shisir Khanal, en marge de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) à Antalya, en Turquie.

Les discussions ont porté sur les défis climatiques communs, les priorités partagées et les opportunités d'approfondir la coopération entre les deux pays, d'autant plus que le changement climatique exige de plus en plus des partenariats internationaux plus solides et une action coordonnée.

Cette rencontre a également été l'occasion d'échanger des points de vue sur l'agenda climatique mondial et d'explorer des domaines de collaboration potentiels en vue de la COP32, que l'Éthiopie accueillera à Addis-Abeba en novembre 2027, a appris l'ENA.

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Cet engagement témoigne de l'intensification des efforts diplomatiques déployés par l'Éthiopie dans le cadre de la COP31, alors que le pays cherche à nouer des partenariats internationaux plus larges, à renforcer le soutien à ses priorités en matière de climat et à mobiliser une action collective en vue du prochain grand sommet des Nations unies sur le climat.

Alors que les préparatifs de la COP32 s'accélèrent, l'Éthiopie présente la prochaine conférence comme une plateforme importante pour faire progresser la coopération climatique, mettre en avant les priorités des pays en développement et traduire les engagements mondiaux en matière de climat en actions concrètes.