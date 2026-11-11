Sénégal: Mame Coumba Diop - «Le livre constitue un levier essentiel d'émancipation et de formation»

11 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)

« Le Sénégal se construira avec des identités retrouvées, des âmes élevées et des esprits libres. L'école de cette liberté, c'est le livre », a déclaré, la ministre auprès du ministre chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop.

Mme Diop qui s'exprimait mardi lors de la cérémonie marquant le lancement officiel de la 4ème édition du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants. Elle estime que « les plus jeunes doivent être les premiers bénéficiaires des politiques de promotion de la lecture ».

Pour la ministre, «le livre constitue un levier essentiel d'émancipation et de formation de citoyens libres et responsables ».

Mame Coumba Diop a également souligné le rôle particulier de « Dakar Livre », qui prépare les futurs lecteurs, auteurs et citoyens. Elle a notamment rappelé que « lire, c'est apprendre à comprendre, à débattre, à choisir, à respecter l'autre », avant d'insister sur l'importance de la lecture dans un contexte marqué par l'omniprésence des écrans.

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