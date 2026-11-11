Afrique: JOJ Dakar 2026-Beach Handball - Après les filles, les garçons filent aussi en demies

Les Lionceaux ont validé leur billet pour les demi-finales du tournoi de beach handball des Jeux olympiques de la jeunesse. Ce mercredi 11 novembre, à Saly, ils ont battu la Thaïlande (2-0) et ont rejoint les Lioncelles, déjà qualifiées après leur victoire sur la Croatie.

Le match a été serré. Dans la première période, les Sénégalais ont fait la différence de justesse (20-19). Ils ont ensuite creusé l'écart dans la seconde (20-16) pour conclure en deux manches.

Ce succès récompense un parcours où le Sénégal n'a jamais rien laché. Les Lionceaux avaient battu la Hongrie (2-1) pour leur entrée en lice, puis s'étaient inclinés face au Brésil (1-2). Ils s'étaient relancés en dominant Porto Rico (2-0) avant ce succès face à la Thaïlande.

Les deux sélections sénégalaises joueront leur demi-finale ce jeudi 12 novembre, avec l'ambition de décrocher une place en finale et de gonfler encore la besace sénégalaise déjà composée de 9 médailles.