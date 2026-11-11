Congo-Kinshasa: Le Prix de la justice sociale !

Derrière la froideur technique des grilles indiciaires et des arbitrages budgétaires se joue le contrat social même de la République Démocratique du Congo. Les conclusions de la commission paritaire, réunie les 6 et 7 novembre 2026 à Kinshasa entre le gouvernement et l'Intersyndicale nationale de l'administration publique (INAP), marquent une avancée majeure.

Sous la houlette du vice-Premier ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, une véritable feuille de route a été tracée pour s'attaquer à l'un des chancres les plus tenaces de l'État congolais : l'injustice salariale. Ce projet de réforme, qui attend désormais la validation cruciale du Conseil des ministres, porte en lui la promesse d'une administration modernisée, plus équitable et résolument tournée vers la dignité de ses serviteurs.

Pendant des décennies, la fonction publique congolaise a fonctionné comme un système à deux vitesses, gangrenée par des disparités abyssales entre différentes catégories d'agents et des ministères abusivement privilégiés au détriment d'autres. L'ambition affichée par cette réforme de réduire les écarts de rémunération et d'intégrer progressivement les primes de technicité dans le salaire de base est un acte de salubrité publique.

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On ne peut pas bâtir un État fort et performant lorsque ceux qui en programment les lois, éduquent la jeunesse ou gèrent les services essentiels sont laissés à la périphérie de la redistribution nationale. L'assainissement du fichier de paie et la régularisation tant attendue des agents dits « Nouvelles Unités » (N.U.) constituent des impératifs éthiques pour restituer à des milliers de familles leur légitimité républicaine.

Cependant, la lucidité éditoriale oblige à confronter cette belle architecture théorique au mur des réalités financières. Comme l'a prudemment souligné l'INAP, la mise en oeuvre de cette nouvelle grille salariale restera tributaire des capacités budgétaires réelles de l'État. Aligner ces nouvelles ambitions sur le projet de loi de finances 2027, récemment défendu par la Première ministre Judith Suminwa, sera le véritable test de cohérence pour l'exécutif.

La justice sociale a un coût, et elle exige de rompre définitivement avec le coulage des recettes pour orienter le trésor public vers la valorisation du capital humain. Le succès de ce chantier titanesque ne se mesurera pas au nombre de décrets signés, mais à l'amélioration tangible du pouvoir d'achat de l'huissier comme du directeur. En initiant ce dialogue paritaire, le gouvernement Lihau s'est engagé sur la voie de la refondation administrative.

Il lui appartient désormais de transformer ce document de référence en actes réglementaires irréversibles. La modernisation de la fonction publique est à ce prix : un agent de l'État respecté, correctement rémunéré et protégé est le meilleur rempart contre la corruption et le plus sûr garant de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national.