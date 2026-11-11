Congo-Kinshasa: Est du pays - Guy Kabombo réaffirme la détermination des FARDC à rétablir la paix et la sécurité

Dans sa communication sur la situation sécuritaire du pays, lors du tout dernier Conseil des Ministres, tenu à Kinshasa, Guy Kabombo Muadiamvita, Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et Anciens Combattants, a présenté un état des lieux de la situation opérationnelle dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri, confrontées à des défis sécuritaires persistants.

À cette occasion, il a tenu à rassurer sur la vigilance et la détermination des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), qui demeurent en état d'alerte permanente et poursuivent leurs opérations pour faire échec aux attaques de la coalition ennemie, protéger les populations civiles et préserver l'intégrité territoriale du pays.