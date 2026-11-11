Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi à Antalya, en Turquie, pour prendre part à la 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), ouverte ce 9 novembre.

Le Chef de l'État participera, à partir de ce mercredi 11 novembre, au Sommet des Chefs d'État et de gouvernement placé sous le thème : « Vers un avenir durable, résilient et équitable » (Towards a Sustainable, Resilient and Equitable Future).

Cette rencontre de haut niveau, qui se poursuivra jusqu'au jeudi 12 novembre, réunira plusieurs dirigeants du monde autour des réponses à apporter au changement climatique.

Les échanges porteront notamment sur l'accès à l'énergie propre, l'industrialisation verte, la protection de l'environnement, la sécurité alimentaire, la gestion des déchets, le financement et la construction de villes capables de mieux résister aux effets du changement climatique.

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La COP31 offre à la République démocratique du Congo (RDC) une nouvelle occasion de faire valoir son potentiel naturel et de défendre son statut de « pays-solutions » dans la lutte contre le changement climatique. Le pays possède d'immenses richesses naturelles, notamment ses vastes forêts, ses ressources en eau et sa biodiversité. Il abrite une grande partie du Bassin du Congo, deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie, qui joue un rôle important dans l'équilibre climatique de la planète, notamment en absorbant une partie du gaz carbonique présent dans l'atmosphère.

Dans cette perspective, le Président Félix-Antoine Tshisekedi entend notamment mettre en avant le projet du Couloir vert Kivu-Kinshasa, un vaste espace de conservation et de développement durable de plus de 540 000 km². Cette initiative vise à protéger les forêts et les autres richesses naturelles, tout en favorisant les activités économiques, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines.

L'autre enjeu important pour la RDC est celui de l'électricité. Le pays dispose d'un potentiel hydroélectrique considérable, notamment avec le projet Grand Inga qui devrait, à terme, produire jusqu'à 42 000 mégawatts d'électricité. Une telle capacité permettrait de renforcer l'accès à l'énergie, de soutenir le développement des industries et de contribuer à l'approvisionnement en électricité d'autres pays africains.

Au-delà de la reconnaissance de ses richesses naturelles, la RDC attend des engagements concrets de ses partenaires internationaux. Elle souhaite notamment accéder plus facilement aux financements destinés à protéger son patrimoine naturel et à faire de ses ressources naturelles non seulement une contribution à la protection de la planète, mais aussi un véritable moteur de développement et de prospérité pour les Congolais.