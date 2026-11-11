Congo-Kinshasa: Germain Kambinga appelle à faire confiance à Félix Tshisekedi face au piège d'annonce d'un nouveau Messie

Face à la démarche de Joseph Kabila de reconquérir le pouvoir par les armes et à l'agression rwandaise menée à travers des rébellions, Germain Kambinga défend la stabilité institutionnelle, la souveraineté nationale et la vision de Félix Tshisekedi pour la paix en RDC.

La conquête du pouvoir par les armes ne saurait constituer une alternative à la démocratie. C'est l'une des lignes de démarcation que Germain Kambinga a tenu à établir lors de son passage dans une émission diffusée sur YouTube le week-end dernier. L'acteur politique a particulièrement dénoncé la démarche de l'ancien Président Joseph Kabila, qu'il désapprouve pour sa volonté présumée de reconquérir le pouvoir par la voie militaire, dans un contexte où la République démocratique du Congo reste confrontée à l'agression rwandaise à travers des mouvements rebelles. À cette occasion, il a réaffirmé son attachement à la stabilité institutionnelle, à la vision du Président Félix Tshisekedi pour le rétablissement de la paix et à la cohésion nationale.

Pour Germain Kambinga, le débat politique congolais ne devrait pas être confisqué par les ambitions individuelles ni par la tentation de recourir aux armes pour accéder aux responsabilités publiques. La compétition pour le pouvoir doit rester dans le cadre des institutions républicaines et de la souveraineté populaire. Dans cette perspective, la démarche attribuée à Joseph Kabila constitue, à ses yeux, une remise en cause de la stabilité institutionnelle et du principe démocratique selon lequel le peuple demeure le seul détenteur du pouvoir de choisir ses dirigeants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette opposition au recours à la force s'inscrit également dans sa lecture de la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Germain Kambinga dénonce l'agression rwandaise et ses ramifications à travers les rébellions qui entretiennent l'instabilité sur le territoire congolais. Il considère que les ambitions politiques internes ne peuvent justifier une entreprise qui expose davantage le pays à la fragmentation, à l'occupation et à l'affaiblissement de ses institutions. La défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale doit, selon cette logique, transcender les appartenances politiques.

C'est dans ce contexte qu'il réaffirme son soutien à la vision de Félix Tshisekedi pour la paix en RDC. Pour lui, la stabilité institutionnelle et la cohésion nationale constituent des conditions essentielles pour faire face aux menaces qui pèsent sur le pays. Il s'agit notamment de préserver la continuité de l'État, de consolider les institutions républicaines et de ne pas laisser les ambitions de reconquête politique compromettre les efforts engagés pour restaurer la paix.

Mais au-delà de cette lecture sécuritaire et institutionnelle, Germain Kambinga pose un problème plus profond, celui de la culture politique congolaise. « Dans notre culture, on est toujours à la recherche du prochain Messie. C'est peut-être le grand problème qui handicape notre développement », fait-il remarquer. Une réflexion qui traduit son refus de voir l'avenir du pays constamment suspendu à l'avènement d'un homme providentiel, au lieu de reposer sur des institutions solides, des idées structurées et une véritable culture démocratique.

« La politique, c'est le domaine des idées », rappelle-t-il, avant de préciser le sens de son propre engagement : « Je ne suis pas venu dans la politique pour être dans le rang. Je suis venu pour faire avancer la pensée politique congolaise. »

À travers cette déclaration, le leader politique revendique une conception de l'engagement qui ne se limite pas à l'alignement derrière des personnalités ou des intérêts circonstanciels. Il entend inscrire son action dans la production d'idées et la réflexion sur les enjeux fondamentaux de la République. Une posture qu'il articule avec son soutien à la stabilité institutionnelle et à la vision présidentielle pour la paix.