Congo-Kinshasa: Dimanche le 8 Novembre 2026 dernier à l'occasion de son anniversaire - L'UDS confirme son ancrage socialiste au pays

Le Centre Bondeko de la Commune de Limete de Kinshasa a vibré le dimanche 8 Novembre 2026 dernier. Et pour cause ? L'Union des Démocrates Socialistes, UDS, premier parti socialiste et anti-impérialiste congolais, a commémoré ses 28 ans d'existence sous la direction de son Président National, monsieur Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, Membre Co-Initiateur de Sovintern. En présence également de l'Ambassadeur de Cuba en République Démocratique du Congo, Son Excellence Monsieur Leonardo Limonta Jones, accompagné de son épouse.

Au programme, des temps forts ci-dessous : exécution de l'hymne national et de « L'Internationale » ; discours du Président du Comité Organisateur ; présentation du sketch « 28 ans de lutte anti-impérialiste » par la Troupe Culturelle « Editorial Corporation » ; allocutions du Président du Bureau National de l'UJUDS et de la Présidente Nationale de la LIFUDS ; messages de soutien et de solidarité des partis et organisations de gauche du pays et de l'étranger. La boucle a été le discours d'orientation idéologique d'une heure prononcé par le Président National de l'UDS.

Le film de la journée. Les festivités ont démarré par l'observation d'une minute de silence en mémoire des adhérents de l'UDS décédés au cours de l'année 2025.

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Immédiatement après, le Président du Comité Organisateur, monsieur Bienvenu Kabengele Tshimenga, Trésorier Général du Parti, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à l'assistance et déclaré ouverte la manifestation du jour. Son mot d'accueil a été suivi par les allocutions de circonstance du Président du Bureau National de l'Union de la Jeunesse de l'UDS, UJUDS, monsieur Franvé Mputu Ilonga, et de la Présidente de la Ligue des Femmes de l'UDS, LIFUDS, madame Charlotte Buimpe Diombelayi.

Bien avant les discours de l'UJUDS et de la LIFUDS, l'assistance a eu droit à la présentation d'un sketch intitulé « 28 ans de lutte anti-impérialiste » par la Troupe Culturelle « Editorial Corporation ».

Messages de soutien et de solidarité

En signe de solidarité et au nom de l'internationalisme révolutionnaire, plusieurs messages de soutien et de solidarité émanant de nombreuses organisations socialistes nationales et internationales envoyés, à cette occasion, à l'UDS ont été livrés à l'assistance.

Le premier message à être lu venait du Parti Socialiste Russe « Russie Juste » et du Hub de Sovintern de Moscou signé par le Député à la Douma d'Etat de l'Assemblée Nationale Fédérale de Russie et Coordinateur Régional du Hub de Moscou de Sovintern, Honorable Aleksander Vorobiov.

Ensuite ont suivi les messages de la Coordination Régionale de Sovintern Afrique du Rapporteur Régional, monsieur Ousmane Gueye du Sénégal ; du parti camerounais Peuple Uni pour la Rénovation Sociale, PURS, du Président Serge Espoir Matomba; des partis tunisiens « Mouvement Tunisie en Avant » du Secrétaire Général Abid Briki et « Parti Patriotique Démocratique Socialiste en Tunisie » du Secrétaire Général Kahlaoui Mohamed ; des mouvements « Coalition Ensemble pour Sauver le Sahel » de monsieur Fassery Traoré du Mali et « Solidarité Révolutionnaire pour un Développement Durable de madame Aïchatou Lawali Moussa du Niger ; Sans oublier l'Association « Saha Ifandraisan'Olo Za-draharaha de Madagasikara », SAIOZ » du Président Joseph Benitsiafantoka du Madagascar.

Du côté des organisations congolaises, on a noté la présence du parti Action du Peuple pour la Démocratie, ADPD, du Président Johnny Luboya Mukadi Kaba représenté par son Vice-Président National ; du mouvement Front National Panafricain du Professeur David Tudisha Katumba qui a fait le déplacement du Centre Bondeko ; de l'Association FRACO asbl du Président Godefroid Muamba Mushi Mpaku représenté par son Vice-Président Passy Nkunku Mampasi ; et celle remarquable du syndicat Confédération Démocratique du Travail du Président Guy Kuku Gedila, valablement représentée par la Vice-Présidente Nationale Olga Kabalu Nzeba. Madame Olga Kabalu Nzeba, en véritable syndicaliste d'obédience socialiste, a fait sensation dans la salle avec son adresse.

Kabasele Tshimanga réaffirme l'ancrage socialiste de l'UDS

Comme il fallait s'y attendre, le Président National de l'UDS a mis les points sur les « i » dans un discours d'une heure en réaffirmant l'ancrage socialiste de son parti, en plaidant pour une gouvernance socialiste en République Démocratique du Congo, en justifiant la présence de l'UDS au sein de l'Union Sacrée de la Nation, majorité présidentielle tshisekediste, en invitant sa base à se mettre à l'écoute du peuple.

Le socialiste Kabasele Tshimanga a peint le tableau sombre de la gouvernance capitaliste en RD Congo depuis l'indépendance, laquelle est marquée par le pillage des ressources nationales, la régression sociale, la paupérisation de la population, le non-développement du pays. Il a déclaré publiquement qu'après l'échec du capitalisme prédateur et du libéralisme en République Démocratique du Congo, il n'y a que le socialisme qui s'offre comme planche de salut pour le peuple congolais. Donc, le temps a sonné pour la gouvernance socialiste.

Tout s'est clôturé enfin par une séance de prise des photos devant l'affiche symbolique « En marche pour le socialisme en RD Congo ».