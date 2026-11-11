Congo-Kinshasa: Lutte contre les VBG - Vers l'uniformisation des procédures des Centres intégrés de prise en charge

Le Ministère du Genre, Famille et Enfant entend renforcer la coordination et l'efficacité des Centres intégrés de services multisectoriels (CISM), chargés de la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre (VBG). À l'ouverture de l'atelier national consacré à l'harmonisation de leurs procédures opérationnelles standards, la ministre Micheline Ombae Kalama a plaidé pour l'adoption d'un référentiel commun garantissant une prise en charge uniforme sur toute l'étendue du territoire national.

Pour la Ministre, les CISM constituent bien plus que des structures de prise en charge. Ils représentent des espaces de protection, de réparation et de reconstruction de la dignité humaine. « Nous ne pouvons accepter que la qualité d'accueil, la confidentialité, la célérité de la prise en charge ou l'orientation judiciaire d'une survivante varient en fonction de la province, du centre ou de l'intervenant auquel elle s'adresse », a-t-elle souligné.

Cette harmonisation intervient dans un contexte marqué par l'ampleur des violences basées sur le genre en RDC. Selon les données présentées par la ministre, plus de 460 000 survivantes ont bénéficié d'une prise en charge entre 2021 et 2024. Un bilan qui, au-delà des statistiques, rappelle l'urgence de renforcer les mécanismes de protection et d'accompagnement des victimes.

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Micheline Ombae Kalama a également salué la mise en place du Comité national de coordination des CISM (CNC-CISM), une avancée institutionnelle destinée à améliorer la concertation entre les ministères sectoriels, les institutions judiciaires, les services de sécurité et les partenaires techniques et financiers. Cette structure devra notamment favoriser la mutualisation des ressources, clarifier les responsabilités et assurer un meilleur suivi des interventions, y compris dans les provinces.

Les travaux de cet atelier devront ainsi déboucher sur un manuel harmonisé, pratique et opérationnel, précisant les responsabilités des différents intervenants, les circuits de référencement, les modalités de prise en charge et les outils de suivi-évaluation. La ministre a particulièrement insisté sur le respect de la confidentialité, du consentement éclairé, de la sécurité et de la dignité des survivantes.

Au-delà de l'harmonisation des procédures, la question de la pérennisation des CISM reste également au coeur des priorités. La ministre a plaidé pour un engagement budgétaire progressif de l'État, le renforcement des ressources humaines et matérielles ainsi que l'élargissement maîtrisé de la couverture territoriale de ces structures.

Réaffirmant l'engagement du gouvernement, sous l'impulsion du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le leadership de la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, Micheline Ombae Kalama a salué l'accompagnement de l'UNFPA, de la KOICA et des autres partenaires.

Pour la ministre, la performance du dispositif national ne devra pas seulement se mesurer au nombre de centres créés ou de procédures adoptées, mais surtout aux résultats obtenus sur le terrain. « Nous ne serons pas jugés uniquement sur le nombre de centres créés, de réunions organisées ou de procédures adoptées, mais sur le nombre de vies effectivement protégées, de dignités restaurées et d'espoirs reconstruits », a-t-elle insisté.

À travers cette initiative, le ministère du Genre entend consolider un dispositif national de lutte contre les violences basées sur le genre plus cohérent, accessible et efficace, afin qu'aucune survivante ne soit abandonnée dans son parcours de reconstruction.