Congo-Kinshasa: Lomé - Sama Lukonde lance les travaux de la 48ème Conférence des Présidents de l'UPA

La 86ème session du Comité exécutif de l'Union Parlementaire Africaine (UPA) s'est ouverte ce mardi 10 novembre 2026, dans la grande salle de l'Hôtel 2 Février à Lomé, au Togo. Conduite par le Président du Sénat de la République Démocratique du Congo, l'Honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, également Président en exercice du Comité exécutif de l'UPA, cette session marque le lancement officiel des travaux de la 48ème Conférence des Présidents de l'UPA.

La cérémonie d'ouverture a commencé par le mot de bienvenue de l'Honorable Komi Sélom Klassou, Président de l'Assemblée nationale du Togo, qui a salué les 50 ans d'engagement de l'UPA pour la paix, la justice et les droits de l'homme.

Dans son discours solennel d'ouverture, le Président Sama Lukonde a placé la question sécuritaire au centre des échanges. Voici les extraits forts de son discours, commentés :

Remerciements au Togo et hommage à la médiation pour l'Est de la RDC

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nos très sincères remerciements à Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, Président du Conseil de la République togolaise, pour l'attention particulière accordée à notre Organisation. »

Le Président Sama Lukonde a salué l'engagement du Chef de l'État togolais en faveur de la médiation et de la paix, notamment pour les efforts qu'il déploie, en sa qualité de Médiateur désigné par l'Union africaine, pour le règlement pacifique de la crise sécuritaire dans l'Est de la République Démocratique du Congo.

Il a, à cette occasion, transmis les salutations fraternelles du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse d'oeuvrer pour la paix et le bien-être de ses concitoyens.

Hommage émouvant à l'Angola

« Je voudrais rendre un hommage particulier à l'Honorable Manuel Domingos Augusto, Chef de la délégation du Groupe national de l'Angola, malheureusement décédé en juin dernier. »

Un moment de recueillement a suivi. Le Président Sama Lukonde a invité l'assemblée à observer une minute de silence en mémoire de l'illustre disparu et de toutes les personnes décédées sur le continent africain suite aux crises sécuritaires et aux catastrophes naturelles.

Depuis que cette responsabilité lui a été confiée à Kinshasa, il y a un an, le Président Sama Lukonde a oeuvré avec ses pairs au renforcement de l'Union et à la recherche de solutions aux difficultés auxquelles elle est confrontée.

L'Afrique face aux crises multiformes

« Les conflits, la menace du terrorisme, les déplacements de populations, le chômage des jeunes et les difficultés économiques, les défis sanitaires ainsi que les effets du réchauffement climatique continuent de peser lourdement sur nos États. »

Pour le Président du Sénat congolais, face à ces défis et aux profondes mutations géopolitiques internationales, les Parlements africains doivent poursuivre leurs efforts pour défendre les intérêts du continent. Depuis 50 ans, l'UPA constitue un cadre privilégié de dialogue et de promotion de l'unité africaine, qu'il appartient de consolider.

Les enjeux de la session : financement et nouveau Secrétaire Général

« Une attention particulière sera accordée au rapport du Comité de suivi des cotisations, institué à Dakar. »

Le Président Sama Lukonde a annoncé que les travaux seront également marqués par l'élection d'un nouveau Secrétaire Général, appelé à assurer la continuité de l'action de l'Union, ainsi que par l'examen des questions qui seront soumises à la très prochaine 48ème Conférence.

En clôturant son propos, il a salué le travail accompli par le Secrétaire Général Idi Gado et ses collaborateurs, avant de déclarer ouverte la 86ème session du Comité exécutif de l'UPA.

Signalons que le Président Sama Lukonde est arrivé à Lomé le dimanche 08 novembre 2026, à la tête d'une délégation composée de Sénateurs et de Députés nationaux. La journée du lundi 09 novembre a été consacrée aux réunions préparatoires, notamment la réunion du Comité exécutif de l'UPA et d'autres échanges bilatéraux.

Les travaux se poursuivront jusqu'au 14 novembre 2026, avec la 48ème Conférence des Présidents.