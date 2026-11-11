Congo-Kinshasa: En prévision du déploiement du Corridor de Lobito - Franck Muwewe invite les jeunes de Dilolo à s'approprier leur destin

Le projet ferroviaire et logistique du corridor de Lobito, reliant la province minière du Lualaba au port en eau profonde de Lobito en Angola, au-delà de la réduction des délais de transport des minerais qu'il est censé occasionner, il va aussi influer favorablement sur d'autres secteurs, notamment l'agriculture, la transition énergétique et la formation des jeunes. En effet, sa mise en service aura un impact considérable sur la vie des populations riveraines et sur l'économie des entités qu'il va traverser. Le territoire de DILOLO dans la province du Lualaba en sera, à coup sûr, l'un des grands bénéficiaires, en raison de son importante gare ferroviaire laquelle, constitue le dernier point de desserte dudit corridor en territoire congolais avant son accès sur le sol angolais.

Une opportunité d'épanouissement pour les jeunes de dilolo

Anticipant sur les perspectives qu'engendre cette infrastructure en termes d'effets induits tant en amont qu'en aval, un jeune leader des jeunes du territoire de Dilolo invite les jeunes de céans à saisir les nombreuses opportunités de s'épanouir qui s'offrent à eux à travers ce projet.

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Franck Muwewe Mbumba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, haut cadre à l'antenne locale de la DRNOFLU, leader d'opinion jouissant d'une écoute considérable auprès des jeunes en raison de son ancrage sociologique dans la communauté locale, invite les jeunes de DILOLO à une prise de conscience individuelle et collective en vue de s'approprier leur destin en s'investissant dans différents domaines d'activités économiques susceptibles de favoriser les échanges des produits de plusieurs natures avec les populations riveraines d'autres pays traversés par le corridor, à l'instar de la Zambie et l'Angola

Pour ce faire, il propose d'organiser un cadre de rencontre et de concertation avec les jeunes du territoire, à l'effet d'identifier les filières porteuses pouvant leur permettre un auto- prise en charge socioéconomique valorisante.