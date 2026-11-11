Congo-Kinshasa: L'ARSP somme trois entreprises minières de rompre leurs contrats avec 45 sous-traitants inéligibles !

L'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le Secteur Privé (ARSP) renforce son dispositif de contrôle du respect de la législation sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. A travers trois décisions d'injonction prises par son Directeur général, Ted Beleshayi, cet établissement public exige de Kinga Kila Mining SASU, Luilu Ressources SAS et de la Compagnie Minière de Musonoie (COMMUS SAS) la cessation des contrats en cours d'exécution conclus avec des entreprises identifiées comme non éligibles à l'exercice des activités de sous-traitance. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'application de la loi n°17/001 du 8 février 2017, telle que modifiée et complétée par la loi n°26/017 du 30 juin 2026, avec pour objectif de garantir un meilleur accès des entreprises éligibles à la chaîne de valeurs des entreprises principales.

Dix entreprises au grief de Kinga Kila Mining

Dans sa décision visant Kinga Kila Mining SASU, société exerçant ses activités dans la province du Haut-Katanga, le Directeur général de l'ARSP relève, à l'issue d'une mission de contrôle, que dix fournisseurs de biens et prestataires de services figurant dans la liste communiquée par l'entreprise pour l'exercice 2025 ne justifient pas des conditions d'éligibilité prévues par la législation en vigueur.

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Face à cette situation de non-conformité, l'ARSP enjoint à cette entreprise minière de ne plus attribuer, renouveler ou proroger de marchés de sous-traitance au profit des structures concernées. Elle doit également mettre fin aux contrats en cours d'exécution conclus avec ces dernières et procéder à leur retrait de ses fichiers de sous-traitants, jusqu'à la régularisation de leur situation auprès de l'Autorité.

Cette injonction concerne notamment Africa Global Logistics, ANDL Group SARL, Best Buy, les établissements Ping An, Genius Investments SARL, Good Time Steel, SJMC SARL, Soleil Africa International SAS, TAF Link SARL et Zebra Group.

Luilu Ressources : 26 fournisseurs et prestataires visés

La deuxième décision concerne Luilu Ressources SAS, opérant dans la province du Lualaba. A l'issue d'une mission de contrôle ayant notamment donné lieu à des feuilles d'observation réceptionnées par la société les 20 et 22 juillet 2026, l'ARSP a constaté que vingt-six fournisseurs de biens et prestataires de services, repris dans la liste communiquée pour l'exercice 2025, ne justifiaient pas des conditions d'éligibilité requises pour exercer les activités de sous-traitance.

Parmi les entreprises concernées figurent Africa Global Logistics, Auto Lubumbashi Trucks, Carrière du Lualaba SAS, Chengtun Congo Ressources, Ciel Bleu Entreprise SARLU, Congo Petrol, Datang Ying Ren New Material Technology, Dong Hui Gaz SARL, Econec Energy SARL, les établissements Ping An, Genius Investment SARL, Huaheng International, Lualaba Copper Smelter, Minegases SARL, Panafricque Motors SARL, Pauway Generator and Machinery, Q8 Oils, Safari Energy SARL, Société Jinyaplast, China-DRC International, TAF Link SARL et Vive Congo SARL, entre autres.

Comme pour la première entreprise, l'injonction impose à Luilu Ressources de mettre un terme aux contrats en cours avec les structures concernées, de les retirer de ses fichiers de sous-traitants et de s'abstenir de leur attribuer de nouveaux marchés, y compris par renouvellement ou prorogation.

9 entreprises concernées auprès de COMMUS SAS

La troisième décision porte sur la Compagnie Minière de Musonoie, en sigle COMMUS SAS, également active dans la province du Lualaba. Dans ce dossier, les vérifications de l'ARSP ont porté sur les exercices 2020 à 2025. À l'issue de ce contrôle, neuf fournisseurs de biens et prestataires de services identifiés dans les documents transmis par l'entreprise n'ont pas justifié les conditions d'éligibilité prévues à l'article 6 de la loi sur la sous-traitance.

La liste annexée à la décision reprend notamment l'Agence de Service, Commerce, Assurance & Transit SARL, Groupe I-UND Services SARL, International Fourteenth First Congo SARL, Kamoa-Kakula Construction Company SAS, Masika Chem SARL, Salon de Fermiers & Multi Services SARL, SGS Minerals RDC SAS, SRK Consulting Congo SARL et Vax Company SARL.

En conséquence, COMMUS est également tenue de mettre fin aux contrats en cours d'exécution conclus avec ces entreprises, de les retirer de ses fichiers de sous-traitants et de ne plus leur attribuer de nouveaux marchés de sous-traitance, jusqu'à la régularisation de leur situation auprès de l'Autorité.

Un délai de trente jours pour présenter des plans correctifs

Au-delà de la cessation des contrats concernés, les trois décisions prescrivent une obligation supplémentaire aux entreprises minières visées. Conformément à l'article 30 quinquies de la loi sur la sous-traitance, chacune d'elles est mise en demeure de présenter à l'ARSP, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, un plan correctif obligatoire.

Ce document devra notamment préciser les mesures envisagées et le calendrier de fin d'exécution des contrats concernés, apporter les justificatifs du retrait des entreprises non éligibles des fichiers de sous-traitants et présenter les dispositions prévues pour ouvrir l'accès à la chaîne de valeurs aux sous-traitants remplissant les conditions légales.

L'ARSP prévoit, par ailleurs, un contrôle subséquent afin de s'assurer de la mise en oeuvre effective des mesures correctives prescrites. Les entreprises qui ne se conformeraient pas à ces injonctions s'exposent aux sanctions prévues par la loi n°17/001 du 8 février 2017, telle que modifiée et complétée par la loi n°26/017 du 30 juin 2026, notamment en son article 30 quinquies.

L'ouverture de la chaîne de valeurs aux entreprises éligibles en ligne de mire

En rappelant que l'exercice de la sous-traitance est réservé aux sociétés à capitaux congolais dont le siège social est établi sur le territoire national, sous réserve des dérogations prévues par la loi, l'ARSP s'engage à renforcer l'accès des entreprises congolaises aux marchés jusque-là attribués à des structures ne justifiant pas leur éligibilité.

L'enjeu est également de garantir aux sous-traitants éligibles la possibilité de concourir dans des conditions d'égalité aux appels d'offres lancés par les entreprises principales, dans le respect des principes de transparence et de concurrence.

La démarche engagée par le Directeur général de l'ARSP traduit ainsi une volonté de faire de la conformité légale un préalable à l'accès aux marchés de sous-traitance et de renforcer les retombées économiques de l'activité des grandes entreprises au bénéfice du tissu entrepreneurial congolais.