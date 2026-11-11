Congo-Kinshasa: Paix au pays - Patrick Muyaya réaffirme la détermination Gouvernement à faire échec aux manoeuvres du FRN

De l'agression rwandaise dans l'Est du pays aux ambitions politiques de Joseph Kabila, en passant par la candidature congolaise au secrétariat général de la Francophonie, Patrick Muyaya a abordé plusieurs dossiers brûlants de l'actualité nationale et internationale. Invité lundi sur les antennes de Globalafrica Télé Sud, le ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement, a défendu la ligne des autorités congolaises, affichant une position sans équivoque sur la défense de l'intégrité territoriale, la lecture de la Constitution et la place de la RDC au sein de l'espace francophone.

Au coeur de son argumentaire, le Ministre Patrick Muyaya a mis en relief la nécessité de ne pas confondre l'agression rwandaise dont le pays est victime avec les divergences politiques internes. Le porte-parole du Gouvernement a particulièrement dénoncé toute tentative de mettre sur le même pied le Président Félix-Antoine Tshisekedi et l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, dont le rapprochement avec la rébellion AFC/M23, devenue Front pour la refondation de la nation (FRN), continue d'alimenter le débat politique national.

Sur la question de l'article 64 de la Constitution, Patrick Muyaya a rejeté toute lecture qui tendrait à établir une responsabilité équivalente entre le pouvoir en place et ceux qui ont choisi la voie des armes. « Mettre dos à dos le Président Félix Tshisekedi et Joseph Kabila relève d'une totale incohérence dans la lecture de l'article 64 », a-t-il martelé. Pour lui, aucune violation de la Constitution par le chef de l'État n'a été établie. « Jusqu'à ce jour, le Président n'a violé aucun article de la Constitution », a-t-il insisté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette mise au point traduit la volonté du Gouvernement de récuser toute instrumentalisation de cette disposition constitutionnelle pour justifier ou banaliser une entreprise de déstabilisation des institutions. Patrick Muyaya a, dans la même logique, dénoncé la démarche de ceux qui voudraient placer sur un même plan l'exercice du pouvoir constitutionnel et le recours aux armes contre la République. « Nous ne tolérerons jamais que l'article 64 soit instrumentalisé pour nous lier à ceux qui ont pris les armes contre la République », a-t-il prévenu.

Véritables enjeux de la guerre

L'apparition publique de Joseph Kabila aux côtés des responsables de l'AFC/M23 constitue, aux yeux du porte-parole du Gouvernement, un élément révélateur de la dynamique de cette crise. Il y voit notamment une tentative de donner une apparence congolaise à une agression que Kinshasa attribue au Rwanda. À ce sujet, il a estimé que l'exposition publique du fils aîné, dans cette nouvelle configuration, démontre l'essoufflement des stratégies jusque-là déployées pour masquer les véritables ramifications du conflit.

En d'autres termes, Patrick Muyaya considère que l'implication désormais affichée de l'ancien président dans cette aventure politico-militaire ne constitue pas une nouvelle force pour les agresseurs, mais plutôt l'illustration de leurs difficultés à poursuivre leur entreprise sous couvert d'une rébellion présentée comme exclusivement congolaise. La ligne du Gouvernement reste donc celle de la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, sans concession à ceux qui ont choisi la confrontation armée.

La RDC au coeur Francophonie

Autre dossier abordé au cours de cette émission : la Francophonie et la candidature de la République démocratique du Congo au poste de Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie. Sur ce chapitre, Patrick Muyaya a défendu la légitimité de la candidature congolaise, tout en exprimant des réserves sur le maintien de Louise Mushikiwabo à la tête de cette organisation.

Pour le ministre, la RDC, de par son poids démographique, linguistique et son rôle dans l'avenir de la langue française, dispose de solides arguments pour prétendre à cette responsabilité. « Notre candidature est légitime au regard de ce que représente notre pays pour le présent et l'avenir de la langue française », a-t-il déclaré.

Loin de réduire cette ambition à une simple compétition de personnes, le porte-parole du Gouvernement l'inscrit dans une vision fondée sur les principes qui doivent guider l'espace francophone. « Nous avons une candidate, un plan, une vision », a-t-il affirmé, avant de rappeler que l'engagement de la RDC repose notamment sur la solidarité entre les États membres, le respect de la souveraineté, la démocratie et la bonne gouvernance.

C'est précisément au regard de ces valeurs que Kinshasa remet en question la direction actuelle de l'organisation. « Nous considérons que l'OIF ne devrait plus être dirigée par Madame Louise Mushikiwabo », a-t-il clairement indiqué. Une position qui traduit le malaise diplomatique congolais face à la place accordée au Rwanda dans une organisation dont les principes fondateurs sont, selon Kinshasa, mis à l'épreuve par la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC.

Toutefois, Patrick Muyaya a rappelé que le choix final revient aux États membres, tout en soulignant que la RDC entend tirer les conséquences de leur décision. « Nous appartenons à la Francophonie, mais les valeurs qui nous unissent doivent se refléter dans le choix de la future Secrétaire générale », a-t-il conclu sur ce dossier.