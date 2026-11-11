Madagascar: Trois risques majeurs

Certaines réalités noircissent l'image de la Refondation qui fait apparemment preuve d'une justice perçue comme sélective. Les longues détentions provisoires de certaines personnalités de l'ancien régime, sans jugement dans des délais raisonnables, en est un exemple palpable.

Trois risques majeurs

Et le cas le plus parlant est sans doute celui de Rinah Rakotomanga. Un an après son arrestation, le procès de cette ancienne figure proche du Président Andry Rajoelina, n'a pas encore abouti. Et elle n'est pas la seule puisque d'autres personnalités de l'ancien régime sont concernées par des procédures judiciaires dont l'issue tarde à se dessiner. Une situation qui pose inévitablement la question du respect des garanties fondamentales accordées à toute personne poursuivie. Le premier risque de cette entrave à des principes fondamentaux de justice est de voir une partie de l'opinion politique dénoncer cette justice plutôt mobilisée pour sanctionner politiquement les anciens dirigeants que pour établir objectivement les responsabilités.

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Le deuxième risque concerne la crédibilité même du processus de Refondation. En promettant une rupture avec les pratiques antérieures, les nouvelles autorités se sont engagées, au moins dans leur discours, à promouvoir une gouvernance fondée sur la transparence et le respect des institutions. Ce qui n'est visiblement pas le cas si l'on se réfère à ces procédures judiciaires tardives qui nuisent à la dignité de ces anciennes hautes personnalités considérées, par ailleurs, par l'opinion internationale comme des prisonniers politiques.

Et c'est là que se présente, justement, le troisième risque qui est d'ordre diplomatique. On sait que la SADC plus particulièrement, a déjà, appelé à cette libération de ce qu'elle considère comme des prisonniers politiques. Un appel qui, pour le moment, n'a pas été répondu par la Justice de la Refondation qui doit prendre conscience du fait qu'elle risque tout simplement de perdre la confiance des partenaires internationaux et de compliquer ainsi les efforts de normalisation politique et institutionnelle du pays.