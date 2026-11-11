Madagascar: Rinah Rakotomanga - Procès renvoyé à la prochaine session de la Cour criminelle ordinaire

Cela fait exactement un an que l'ancienne DIRCOM d'Andry Rajoelina a été arrêtée puis placée sous mandat de dépôt.

Sort incertain pour Rinah Rakotomanga

10 novembre 2025 - 10 novembre 2026. Cela fait exactement un an que l'ancienne directrice de la Communication et des Relations publiques de l'ancien président Andry Rajoelina a été arrêtée avec son compagnon à Antetezambaro, dans le district de Toamasina II. Un an également qu'elle croupit en prison. Accusée de malversations dans le dossier Madagascar Airlines, cette grande figure du régime Volomboasary fait l'objet d'un placement en détention préventive prononcé par les juges du Pôle anti-corruption le 14 novembre 2025. Elle a ensuite été transférée à la prison pour femmes de Manjakandriana le 3 février de cette année. Jointe au téléphone hier, son avocate, Maître Mirantsoa Randriamiaramisaina, a fait savoir que Rinah Rakotomanga sera jugée lors de la prochaine session de la Cour criminelle ordinaire d'Antananarivo.

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La date exacte de cette session n'a pas encore été communiquée. D'après les explications, la décision de renvoi a été annoncée le jour du procès, qui devait se dérouler le 1er octobre dernier. À entendre Maître Mirantsoa Randriamiaramisaina, les juges du Pôle anti-corruption auraient soulevé l'absence d'un rapport d'expertise dans le dossier et proposé qu'un audit financier soit réalisé. Pour rappel, Rinah Rakotomanga est inculpée avec 6 autres coaccusés d'avoir commis des malversations dans l'attribution de marchés publics liés à la réhabilitation des locaux de Madagascar Airlines à Toamasina. Les chefs d'inculpation qui pèsent contre elle sont, entre autres, le détournement de deniers publics, la complicité de détournement, le favoritisme, les conflits d'intérêts, le faux et usage de faux, ainsi que l'abus de fonction.

Pas de demande de LP

À l'allure où vont les choses, son procès n'aura certainement pas lieu dans les semaines, voire les mois qui viennent. L'ancienne présidente du conseil d'administration de Madagascar Airlines risque ainsi de passer sa deuxième fête de fin d'année en prison, après celle de 2025. Alors qu'elle est déjà sous mandat de dépôt, l'ancienne conseillère d'ambassade à Paris puis en Chine fait aussi l'objet d'une ordonnance de prise de corps immédiate (OPCI) de plusieurs mois, selon son avocate. Après une première demande de liberté provisoire refusée au mois de novembre 2025, Maître Mirantsoa Randriamiaramisaina n'a formulé aucune nouvelle demande de LP. « C'est un choix délibéré de ma cliente », a-t-elle fait savoir. Elle a également annoncé que Rinah Rakotomanga est frappée par une autre décision de placement en détention préventive, concernant une autre affaire d'atteinte à la sûreté de l'État.

Un autre dossier qui l'associerait à l'affaire impliquant l'ex-sénateur Sylvain Rabetsaroana. Bon nombre d'observateurs estiment que l'ancienne DIRCOM d'Andry Rajoelina est victime d'un règlement de comptes politique. Faut-il rappeler qu'elle était l'une des rares proches collaboratrices de l'ancien président à s'être levées jusqu'au bout pour défendre ses convictions et exprimer sa loyauté envers Zandry Kely, en organisant des contre-manifestations à Antananarivo avec l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Sahondrarimalala Marie Michelle, qui, elle aussi, séjourne actuellement en prison. Reste à savoir si le cas de ces détenus politiques sera évoqué durant la concertation nationale en cours.