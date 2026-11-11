Madagascar: Clémence Raharinirina - « La majorité des demandes ont été satisfaites »

Un appui concret aux collectivités locales pour la Région Analamanga, qui place les projets de proximité au coeur de ses priorités.

Demandes satisfaites

« Les 67 demandes d'assistance technique et d'équipements soumises par les communes ont déjà reçu une suite favorable pour la plupart. » C'est ce qu'a fait savoir la cheffe de la Région Analamanga par intérim, Clémence Raharinirina. Ce soutien matériel permet aux maires et aux présidents de la Délégation spéciale (PDS) de concrétiser leurs engagements envers la population à la base, notamment à travers la réalisation d'infrastructures de proximité à fort impact social. Lors d'une descente sur le terrain dédiée à la remise de matériel, Clémence Raharinirina a offert des lots d'équipements : « 5 tonnes de ciment CPA, du ciment CPJ, ainsi que des fers à béton de 10, 8 et 6, à raison de 50 barres chacun », a-t-elle précisé.

Esprit de synergie

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« Cette collaboration administrative est essentielle pour aborder sereinement la saison des pluies », a-t-elle déclaré. Le partenariat institutionnel entre la Région Analamanga et la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) franchit un nouveau cap. Après la distribution d'éclairages publics « Cobra » avec le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), le PDS de la CUA a tenu à saluer la réactivité de la Région à la suite de la requête de la municipalité. Face aux chantiers d'envergure, comme la réhabilitation des voies routières et la réfection des infrastructures dégradées, les équipements seront directement affectés aux travaux d'intérêt général.

Interventions de proximité

« Quand on reçoit les requêtes des communes, il faut agir pour le bien de la population », dixit Clémence Raharinirina. Elle a ainsi rappelé les interventions récentes de la Région : fourniture de matériaux pour la construction du pont d'Ambaravarankazo dans le 6e arrondissement, octroi de 30 tôles pour le CEG Anosisoa, ainsi que des opérations « tolon-tanana », ce qui signifie littéralement « tendre la main », pour la réfection routière. Les responsables locaux, à l'instar d'Andrianoeliarimanga Nirinason Claudis, délégué du 5e arrondissement, ont exprimé leur reconnaissance. Ces dalles et matériaux serviront à aménager et à sécuriser le quotidien des riverains au niveau des fokontany.

LFI et PNIP

À l'approche de la session parlementaire consacrée au projet de loi de finances initiale (LFI), Clémence Raharinirina a révélé la tenue d'une réunion de concertation à la Primature avec les responsables régionaux. Cette rencontre est destinée à alimenter la Politique nationale des investissements publics (PNIP) et à faire remonter les projets prioritaires auprès de la Présidence et de la Primature. En faisant sienne la directive du Premier ministre, qui rappelle que « l'intérêt général doit prévaloir sur toute autre considération », l'exécutif régional formule le voeu que les propositions issues du terrain soient pleinement financées dans la prochaine loi de finances.