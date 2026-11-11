Madagascar: ORTM - Elisée Lemana limogé

La décision est prise.

Réuni hier en Conseil des ministres, le gouvernement a acté la révocation de Lemana Elisée de son poste de directeur général de l'Office de la Radio et Télévision publique de Madagascar. Le bras de fer qui l'opposait depuis plusieurs jours au ministre de la Communication et de la Culture, Ogascar Fenosoa Mandrindrarivony, a donc tourné à l'avantage de ce dernier. Pour rappel, une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux avait montré le directeur général affrontant verbalement son ministre de tutelle en public. L'échange, particulièrement tendu, portait sur une question de parking à Havoria, à Anosy. La scène avait suscité de nombreuses réactions et avait placé les deux hommes au centre de l'actualité de la semaine passée.

Malgré sa défense, Lemana Elisée n'a pas convaincu. Le Conseil des ministres a tranché en faveur du ministre, mettant ainsi fin à une crise qui fragilisait la direction de l'ORTM et ternissait l'image du régime. Un premier signe avait d'ailleurs été remarqué par les observateurs : l'absence du directeur général, hier, lors du lancement de la célébration du 160e anniversaire de la presse malgache à Anosy, un événement pourtant majeur pour le secteur. Près d'une année après sa nomination, Elisée Lemana doit donc quitter son poste.

Son départ intervient dans un contexte marqué par des tensions ouvertes avec sa tutelle et laisse désormais ouverte la question de sa succession au sein de l'Office de la Radio et Télévision publique de Madagascar. Ont également été démis de leurs fonctions le Directeur Général de l'Académie Nationale des Arts et de la Culture (ANAC), le Directeur chargé des affaires juridiques au sein du ministère de la Communication et de la Culture, ainsi que le Coordonnateur de la Cellule de Coordination des Centres d'Incubation au sein du ministère de la Communication et de la Culture.

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