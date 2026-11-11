Madagascar: Investissements miniers - Des atouts qui restent à concrétiser

Richesses naturelles, investisseurs étrangers, ambitions affichées par les autorités : Madagascar dispose de sérieux arguments pour accélérer son développement. Mais pour que ces atouts profitent réellement aux Malgaches, encore faut-il transformer les projets en activités économiques.

Les bonnes nouvelles se multiplient dans le secteur minier. Début novembre, le ministère des Mines et des Ressources stratégiques a annoncé près de 400 millions de dollars de nouveaux investissements pour 2026. À la clé, plus de 36 000 emplois directs et indirects sont attendus. Quelques jours plus tôt, Thomas Bevan, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis, confirmait dans les médias l'intérêt de Washington pour le développement des échanges et des investissements, notamment dans les minerais critiques. Ces deux annonces, qui vont dans le même sens, montrent que Madagascar possède des ressources recherchées dans le monde entier. Des partenaires internationaux souhaitent investir. Les autorités affichent leur volonté de développer le secteur. Sur le papier, les conditions semblent donc réunies pour faire avancer de grands projets industriels. Ces annonces risquent toutefois de rester lettre morte si des actions concrètes ne sont pas réalisées.

26,7 milliards de dollars d'activités économiques

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Car l'enjeu dépasse largement les seules entreprises minières. Derrière un projet industriel, il y a des emplois, des formations, des entreprises locales qui peuvent trouver de nouveaux marchés, mais aussi des recettes fiscales pour financer les besoins du pays. L'expérience montre qu'une mine ne fonctionne pas seule. Elle mobilise des transporteurs, des fournisseurs, des entreprises de maintenance, des services et de nombreux métiers. Une partie de la richesse créée peut ainsi circuler dans l'économie nationale, bien au-delà du site d'exploitation. Dans la région d'Atsimo-Andrefana, plus exactement à Toliara, le projet Vara Mada, porté par le groupe américain Energy Fuels, illustre l'ampleur de ces perspectives. Son développement représente un investissement envisagé de 890 millions de dollars.

Selon une étude du cabinet Ernst & Young, il pourrait générer 26,7 milliards de dollars d'activités économiques au cours de ses 39 années d'exploitation prévues, ainsi que près de 130 millions de dollars de recettes fiscales annuelles. L'étude estime également que 81% des achats opérationnels pourraient être réalisés localement, soit environ 95 millions de dollars de commandes annuelles auprès de fournisseurs. Autant de perspectives pour les entreprises et les travailleurs malgaches, si le projet se concrétise. Ces chiffres restent évidemment des projections. Ils ne constituent ni des investissements déjà réalisés ni des recettes acquises. Mais ils donnent une idée de ce que peut représenter un seul grand projet pour l'économie du pays.

Besoin de visibilité

Dans cette perspective, le climat des affaires joue un rôle fondamental. En effet, attirer les investisseurs est une première étape, mais leur permettre de mener leurs projets à terme en est une autre. Un investissement de cette ampleur exige du temps, des financements, des études environnementales et sociales, des autorisations et un dialogue sérieux avec les populations concernées. Ces exigences sont indispensables. Elles doivent permettre de développer des activités responsables, dont les retombées bénéficient durablement au pays. Mais les investisseurs ont aussi besoin de visibilité. Un cadre réglementaire clair, des procédures prévisibles et des décisions prises dans des délais raisonnables sont essentiels pour engager des capitaux sur plusieurs décennies. La question n'est pas d'opposer développement économique et protection de l'environnement.

Les deux doivent avancer ensemble. Un projet ne peut réussir durablement sans garanties solides pour les communautés. Mais l'incertitude prolongée a, elle aussi, un coût : des emplois qui tardent à voir le jour, des commandes qui ne sont pas passées, des recettes fiscales qui restent à l'état de perspectives. Le climat des affaires se juge donc moins à la multiplication des annonces qu'à la capacité collective de faire aboutir les projets dans des conditions exigeantes et transparentes. Madagascar dispose aujourd'hui d'atouts considérables. Les autorités veulent attirer les investissements. Les partenaires internationaux manifestent leur intérêt. Les besoins en emplois et en développement sont immenses. Le véritable défi est désormais de faire en sorte que cette convergence produise des résultats. Car la richesse d'un pays ne se mesure pas seulement aux ressources de son sous-sol, mais à ce qu'il parvient à en faire pour sa population.