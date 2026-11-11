Madagascar: Vakinankaratra - Un nouveau bureau pour renforcer la protection sociale de proximité

11 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

La protection sociale se rapproche davantage des populations du Vakinankaratra. Un nouveau bureau régional a été inauguré à Antsirabe, avec l'ambition de faciliter l'accompagnement des ménages vulnérables et de soutenir leurs activités économiques au quotidien.

La région du Vakinankaratra dispose désormais d'un nouveau bureau de la Direction régionale de la Population et de la Solidarité. L'infrastructure a été inaugurée dimanche 8 novembre 2026 à Antsirabe, lors d'une cérémonie placée sous le haut patronage du président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina. Plusieurs membres du Gouvernement ont assisté à cet événement. Cette nouvelle structure administrative répond à une nécessité : rapprocher les services sociaux des citoyens, notamment des familles confrontées à des difficultés économiques. Elle devrait faciliter l'accès aux dispositifs d'assistance et d'accompagnement, tout en permettant une meilleure prise en charge des besoins exprimés au niveau local.

Au-delà de sa dimension sociale, cette initiative présente également un intérêt économique. Les ménages vulnérables exercent souvent de petites activités commerciales, agricoles ou artisanales qui constituent leurs principales sources de revenus. Un accompagnement adapté peut ainsi contribuer à préserver leurs moyens de subsistance et à maintenir leur participation à l'économie locale. Dans cette perspective, la protection sociale apparaît comme un instrument de soutien aux populations, mais aussi de préservation du tissu économique.

Une administration plus proche des citoyens

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Lors de cette inauguration, le président de la Refondation a adressé un message aux responsables de l'administration publique, les appelant à engager les changements nécessaires dans leurs services et à assumer pleinement leurs responsabilités. Le colonel Michaël Randrianirina a notamment souligné l'importance de renouveler les pratiques administratives lorsque les circonstances l'exigent, tout en encourageant les agents publics dans l'accomplissement de leurs missions. Cette orientation rejoint l'objectif de renforcer la proximité entre les institutions et les citoyens, particulièrement dans les domaines où les besoins sociaux demeurent importants.

Pour les habitants du Vakinankaratra, l'ouverture de ce bureau devrait permettre de disposer d'un interlocuteur institutionnel plus accessible pour les questions relatives à la population et à la solidarité. L'efficacité de cette structure dépendra néanmoins des moyens humains et matériels mobilisés, ainsi que de sa capacité à apporter des réponses concrètes aux sollicitations des familles. À travers cette réalisation, les autorités entendent faire de la protection des populations une priorité de l'action publique, en associant davantage solidarité sociale et développement économique local.

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