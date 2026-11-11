Madagascar/Russie - La reconnaissance mutuelle des diplômes en cours

Le rapprochement universitaire entre Madagascar et la Russie s'est confirmé au sommet de Moscou. Si les bourses et les partenariats entre établissements se poursuivent, la reconnaissance des diplômes, essentielle à la mobilité des étudiants, reste à finaliser.

La coopération éducative figure parmi les résultats du sommet Russie-Afrique des 28 et 29 octobre. Lors d'une conférence de presse organisée à la Maison Russe à Madagascar, à Ampefiloha, mardi 10 novembre à Antananarivo, Alexeï Buriak, chargé d'affaires par intérim de Russie, a évoqué la signature de près de 150 accords, mémorandums et contrats à l'échelle du sommet. Pour Madagascar, il a notamment cité des mémorandums dans l'agriculture, la santé, ainsi que l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Selon le diplomate, environ 5 000 étudiants malgaches ont bénéficié, au fil des années, du programme de bourses dans les universités russes. « Pour le moment, nous avons 45 bourses que nous développons avec le CONABEX », a-t-il indiqué, précisant que leur financement reste assuré « à cent pour cent » par l'État russe.

La coopération ne passe pas uniquement par les bourses gouvernementales. Alexeï Buriak a également pris l'exemple d'un accord entre l'IST d'Antananarivo et l'université de Saint-Pétersbourg. À en croire les explications du chargé d'affaires par intérim, cet accord pourrait ouvrir des possibilités de mobilité directement négociées entre établissements.

Décisive

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Dans cette coopération entre les deux pays amis, la reconnaissance des diplômes constitue une étape décisive. Un accord sur la reconnaissance mutuelle des diplômes a été annoncé par un média étranger vers la fin du mois d'octobre 2026. De son côté, le ministère malgache de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique confirme l'existence d'un mémorandum de coopération, tandis qu'un compte rendu des rencontres du côté russe évoque la préparation d'un accord intergouvernemental. Dans son intervention en marge de la conférence de presse, Alexeï Buriak a reconnu que ce dossier technique avançait « petit à petit », tout en laissant entendre qu'il se réjouissait de la dynamique et du dialogue entre les deux pays dans le domaine éducatif.

Passé

Il convient de rappeler que le dossier possède une histoire. Les archives russes mentionnent un protocole d'équivalence signé en 1973 entre Madagascar et l'URSS, dont l'applicabilité actuelle reste à clarifier. Pour les diplômés, l'enjeu est concret, dans la mesure où il s'agit de poursuivre leurs études, de faire reconnaître leurs qualifications ou d'accéder à certains emplois sans se heurter à des procédures d'équivalence incertaines.