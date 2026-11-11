Madagascar: Développement durable - Cinq semaines pour imaginer le Madagascar de 2031

À un an de l'échéance de l'Agenda 2030, l'association Avijoro Madagascar lance une vaste campagne dédiée au développement durable. Pendant cinq semaines, jeunes, experts, institutions et entreprises seront invités à réfléchir ensemble à la vision d'un Madagascar durable à l'horizon 2031.

La quatrième édition de la Journée du développement durable (JDD) prend une nouvelle dimension cette année. Prévue du 14 novembre au 18 décembre 2026, l'initiative se transforme en une campagne de cinq semaines placée sous le thème « Madagascar 2030 et un ». L'objectif est de susciter une réflexion collective sur l'avenir du pays, tout en identifiant les obstacles qui freinent encore la réalisation des ambitions de développement durable. Organisée par Avijoro Madagascar avec l'appui de plusieurs partenaires institutionnels, associatifs et privés, cette édition entend rapprocher les différents acteurs engagés dans le secteur, tout en sensibilisant davantage le grand public.

Jeunesse

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Une attention particulière sera accordée à la jeunesse, appelée à prendre la parole et à proposer des pistes d'action concrètes. Parmi les temps forts annoncés figure un concours national d'éloquence destiné aux jeunes âgés de 15 à 35 ans. Ouvert aux participants issus des 23 régions du pays, il combinera débats et prises de parole individuelles autour des enjeux du développement durable. La campagne comprendra également des conférences en ligne ouvertes au public. Les échanges porteront notamment sur la valorisation des ressources nationales, la place de Madagascar dans les discussions internationales et les moyens de réduire la dépendance aux financements extérieurs.

Ouvrage

Autre nouveauté : la publication du premier numéro du magazine AKO, intitulé « Madagascar Vision 2031 ». Cet ouvrage mettra en lumière les initiatives et propositions portées par divers acteurs du développement durable.

La clôture est prévue le 18 décembre à Antananarivo. L'événement marquera à la fois les cinq années d'existence d'Avijoro Madagascar, le lancement officiel du magazine AKO et une opération de mobilisation de ressources pour soutenir les futurs projets de l'association.