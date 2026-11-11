Madagascar: Emploi des personnes en situation de handicap - Une dynamique encourageante portée par le secteur privé

Longtemps confrontées à de nombreuses barrières à l'emploi, les personnes en situation de handicap voient aujourd'hui leurs perspectives professionnelles s'élargir progressivement. De plus en plus d'entreprises privées acceptent de leur ouvrir leurs portes, misant avant tout sur leurs compétences et leur potentiel.

Une nouvelle avancée en matière d'inclusion professionnelle. Un partenariat a été officiellement scellé entre l'hôtel Radisson Blu et l'association Fanarenana afin de favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap (PSH) dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Grâce à cette collaboration, des stagiaires issus de l'association auront l'opportunité d'effectuer des stages pratiques au sein de l'établissement hôtelier. Ces jeunes ont déjà bénéficié de formations professionnelles spécialisées dans les domaines de la cuisine, de la restauration et des services hôteliers.

Pour la direction de Radisson Blu, cette initiative s'inscrit dans une démarche d'inclusion considérée comme une évidence. L'hôtel entend offrir les mêmes chances à tous, aussi bien du côté des clients que des employés. L'établissement met d'ailleurs en avant plusieurs expériences réussies d'intégration de personnes en situation de handicap au sein de ses équipes, notamment dans les services techniques, l'accueil ou encore l'administration. Les responsables de l'hôtel souhaitent ainsi démontrer qu'une insertion professionnelle réussie est possible lorsque les entreprises ouvrent leurs portes et adaptent leurs pratiques.

Expériences

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Au-delà du stage, l'objectif est également de permettre à ces jeunes d'acquérir une expérience concrète et, à terme, de saisir d'éventuelles opportunités d'embauche.

Du côté de Fanarenana, cette collaboration est l'aboutissement de trois années d'efforts dans la mise en place d'une filière de formation professionnelle. La deuxième promotion, composée de 13 jeunes, a récemment achevé son cursus en restauration et cuisine avec l'appui de formateurs spécialisés, dont un chef français venu partager son expertise.

Les deux partenaires entendent désormais évaluer les résultats de cette première expérience avant d'envisager de nouvelles promotions. Une initiative porteuse d'espoir pour ces jeunes qui aspirent à construire leur avenir professionnel et à démontrer pleinement leurs compétences.