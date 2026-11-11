Madagascar: Concertation nationale du secteur de l'éducation - La réforme du système éducatif au coeur des discussions les 30 novembre et 1er décembre

Pendant deux jours, les 30 novembre et 1er décembre 2026, la concertation nationale consacrée à la refondation du secteur de l'éducation à Madagascar sera l'occasion de débattre et de finaliser les idées et les propositions visant à améliorer le secteur éducatif.

La réforme du secteur éducatif fait débat depuis des années à Madagascar, et davantage encore ces derniers mois avec la mise en application du nouveau programme éducatif, qui suscite actuellement plusieurs divergences de vues. Les 30 novembre et 1er décembre 2026, le Centre de conférence internationale (CCI), à Ivato, accueillera la concertation nationale du secteur de l'éducation. Ce sera l'occasion pour les acteurs du secteur, issus de divers horizons, d'échanger et de débattre de l'avenir de l'éducation dans le pays.

Selon les explications fournies par le ministère de l'Éducation nationale (MEN), le processus comprend des consultations partant de la base de la structure éducative, des zones d'administration pédagogique (ZAP) aux circonscriptions scolaires (CISCO), puis aux directions régionales de l'éducation nationale (DREN).

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Le nouveau programme d'études figure parmi les grands sujets au coeur des préoccupations. Ne faisant pas l'unanimité au sein du secteur de l'éducation, ce nouveau programme est déjà appliqué dans le secteur public depuis le début de l'année scolaire 2026-2027. La session 2027 des principaux examens officiels, placés sous l'autorité des trois ministères chargés de l'éducation et de l'enseignement à Madagascar -- à savoir le MEN, le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) -- tiendra compte de la nécessité d'une « transition » dans l'application du nouveau programme éducatif.

La concertation nationale sera l'occasion pour l'ensemble des acteurs engagés dans le secteur de l'éducation de faire valoir leurs idées et leurs propositions. Elle devra aboutir à un document unique présentant une vision commune du secteur de l'éducation à Madagascar.