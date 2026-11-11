Madagascar: Karaté - À 14 ans, Mathieu Randrianarivony s'invite déjà dans le Top 25 mondial

11 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

À seulement 14 ans, Mathieu Randrianarivony Ny Hasina s'impose déjà comme l'un des grands espoirs du karaté malgache. Classé 24e mondial en kata cadet après les Championnats du monde de Pologne, le jeune pensionnaire du club Tekado construit patiemment son parcours avec un objectif clair : rejoindre durablement l'élite internationale.

Le parcours de Mathieu force l'admiration. Du haut de ses 14 ans, le jeune karatéka a déjà accumulé un palmarès impressionnant, avec des titres nationaux et internationaux remportés depuis son plus jeune âge. Médaillé d'or à l'Ambassador's Cup de l'île Maurice en kata et en kumité dès 2019, champion d'Afrique de kata en ligne en 2020, puis multiple champion dans les catégories pupille, benjamin, minime et cadet, il franchit cette année une nouvelle étape en représentant Madagascar aux Championnats d'Afrique d'Alger, puis aux Championnats du monde de Bielsko-Bial̸a.

Aujourd'hui classé 24e mondial en kata cadet, Mathieu considère cette progression comme le fruit de plusieurs années d'efforts. « J'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans. Au-delà du sport, cette discipline m'a appris la maîtrise de soi et des valeurs utiles au quotidien. Je poursuis mes études tout en m'entraînant trois fois par semaine. Avant les Championnats d'Afrique et du monde, j'ai suivi près de deux mois de préparation intensive. Maintenant, je rattrape également les cours tout en continuant les entraînements », explique-t-il.

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Passionné par le karaté depuis son enfance, il assure avoir choisi cette voie de son plein gré. « Mes parents ne m'ont jamais forcé. C'est une passion personnelle. Aujourd'hui, je souhaite rester le plus longtemps possible en équipe nationale et participer à davantage de stages et de compétitions internationales. J'ai le sentiment que, pour continuer à progresser, il faut se confronter régulièrement au haut niveau. Les stages et les compétitions internationales sont indispensables pour acquérir de l'expérience et franchir de nouvelles étapes dans ma progression. Dans cette optique, si les conditions le permettent, je souhaite participer en 2027 à un Youth Camp ainsi qu'à une Youth League en Croatie. Ce serait une occasion unique de gagner en expérience, de me mesurer à des adversaires de très haut niveau et d'élever davantage mon niveau de performance. »

Sa mère, Rakotomandimby Ekena Léonce, ceinture noire 4e dan et maître de salle du club Tekado, se réjouit du chemin parcouru. « Je pratique le karaté depuis l'âge de 9 ans. J'ai naturellement transmis cette passion à mon fils sans imaginer qu'il irait aussi loin. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir qu'il poursuit son rêve avec autant de détermination. » Même fierté du côté de son père, Randrianarivony Andriambalo Hasina, président du club Tekado.

« Nous avons accompagné son évolution depuis ses premiers pas sur les tatamis. Aujourd'hui, l'étape suivante passe inévitablement par des stages de haut niveau et une participation régulière aux compétitions internationales. Notre ambition est de l'aider à réaliser son rêve de devenir un jour champion du monde. Pour y parvenir, nous lançons également un appel aux passionnés de sport, aux entreprises et à tous ceux qui souhaitent soutenir les jeunes talents malgaches dans leur progression. Pour ma part, je ne suis pas pratiquant de karaté. Mon univers est plutôt celui du sport motocycliste, notamment dans la discipline On Road et les motos de grosse cylindrée. C'est en accompagnant mon épouse et mes enfants que j'ai découvert cette passion pour le karaté, au point de m'investir pleinement dans leur parcours et dans le développement du club Tekado. Aujourd'hui, notre priorité est d'offrir à Mathieu les meilleures conditions possibles pour continuer à progresser et acquérir davantage d'expérience sur la scène internationale. »

Avec son talent, son sérieux et son envie d'apprendre, Mathieu représente assurément l'un des visages d'avenir du karaté malgache.

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