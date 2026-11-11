Madagascar/Sénégal: JOJ Dakar 2026 - L'île repart avec le bronze et de l'expérience

Six disciplines, une médaille historique et des enseignements. La délégation malgache tire le bilan de sa participation aux JOJ de Dakar, clôturée par l'élimination de Jauslin Anjara Laura en demi-finale du 200 m.

Le rideau est tombé sur la participation malgache aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Dernière athlète encore en lice, la sprinteuse Jauslin Anjara Laura a terminé 5e de sa demi-finale du 200 m en 27.46, manquant ainsi le ticket pour la finale. Elle clôt un parcours qui restera marqué par un exploit historique. La grande satisfaction de ces Jeux revient aux Ladies Makis 7's. Engagées pour la première fois dans une discipline collective olympique, les joueuses de rugby ont décroché la médaille de bronze après trois victoires en phase de groupes, une défaite en demi-finale face au Kenya et un succès 26-10 contre la Tchéquie.

Il s'agit de la première médaille olympique de l'histoire du sport malgache depuis les débuts du pays aux Jeux, en 1964. En natation, Tendry Rakotobe et Océane Rakotonanahary ont disputé plusieurs épreuves sans parvenir à se qualifier pour les finales. Tendry a toutefois établi un nouveau record de Madagascar sur 50 m dos (27.35). En tennis de table, Tina « Gracia » Andriantahina a concédé deux défaites dans son groupe. En judo, Bryan Minoharintsoa Tokiniaina a atteint les quarts de finale et terminé à la 7e place des moins de 100 kg.

En lutte de plage, Francia Nomenjanahary Randriatiana a signé une victoire et deux défaites, s'arrêtant aux portes des demi-finales. Au total, six disciplines, une médaille historique, une épreuve de démonstration en haltérophilie et de précieuses expériences pour la jeunesse sportive malgache.

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