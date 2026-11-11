Madagascar: 160 ans de la presse malgache - Quatre jours de réflexion pour redonner ses lettres de noblesse au journalisme malgache

La célébration des 160 ans de la presse malgache, baptisée GAMA 160 (GAzety MAlagasy 160), se poursuit du 10 au 13 novembre à Antananarivo. Cette commémoration, officiellement ouverte en juillet 2026, rend hommage à Teny Soa Analan'andro, premier journal malgache paru en 1866, tout en ouvrant une réflexion sur l'avenir de la profession.

Le lancement de ces quatre journées s'est déroulé hier à Anosy, en présence du Premier ministre Mamitiana Rajaonarison et du ministre de la Communication et de la Culture, Ogascar Mandrindrarivony. Dans son allocution, le ministre a souligné la nécessité de restaurer la dignité du métier, de renforcer le professionnalisme des journalistes et de préserver le rôle essentiel de la presse dans la société. Il a également rappelé que cette célébration se veut un cadre de dialogue et de concertation entre les acteurs des médias.

Le Premier ministre a, pour sa part, affirmé que le journalisme et les pouvoirs publics ne devraient pas être dans une logique d'opposition, mais oeuvrer chacun dans son rôle au service de l'intérêt général et du rapprochement des Malgaches. Il s'est également dit prêt à examiner les recommandations issues des travaux, dans la mesure où elles s'inscrivent dans la dynamique de la Refondation.

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Au programme figurent une exposition sur l'histoire de la presse à Havoria Anosy, des conférences thématiques, des formations et des partages d'expériences avec les journalistes doyens. Une grande concertation consacrée aux défis du secteur, notamment à la réforme des textes, aux conditions d'exercice du métier et à la valorisation de la profession, se tiendra le 13 novembre. Une soirée de solidarité à l'Espace Mahatehotia marquera la clôture de ces quatre jours de célébration de GAMA 160. Les résolutions seront ensuite présentées aux autorités.