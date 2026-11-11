Madagascar: Projet de loi de finances 2027 - La culture oubliée du budget, pas du fisc

Avec 40,7 milliards d'ariary, la culture reste la parente pauvre du projet de loi de finances (PLF 2027). Mais le vrai problème se trouve ailleurs : dans les détails fiscaux.

Le PLF 2027 alloue 40,7 milliards d'ariary (environ 8 millions USD) au ministère de la Communication et de la Culture. Cela représente 0,22% du budget général, hors intérêts de la dette et opérations d'ordre. Rien de surprenant : la culture n'a jamais pesé lourd à Madagascar. Plus de la moitié de cette somme sert à payer les employés du ministère. C'est un budget de fonctionnement, pas un budget de création. Le ministère ne dépend d'aucun financement extérieur : tout est à la charge de l'État, y compris les 7 milliards d'ariary d'investissement prévus pour réhabiliter un musée ou une bibliothèque, numériser les archives et conserver le patrimoine.

De l'argent est donc inscrit pour protéger les sites sacrés et royaux des incendies, fléau récurrent, souvent volontaire, qui menace la culture malgache depuis l'indépendance. À Madagascar, un crédit voté n'est pas un crédit exécuté : c'est sur le taux d'exécution qu'il faudra juger ce ministère. Le risque de ce budget riquiqui est de voir des responsables visiter des sites culturels, des visites qui ressemblent plutôt à des vacances touristiques aux frais du contribuable qu'à des initiatives de projet. Aucune ligne du PLF ne cible les créateurs. Ni fiscalité préférentielle, ni exonération. Là encore, rien de neuf. Hormis peut-être la variété populaire, la création artistique vit largement des bailleurs et des institutions internationales, et est donc soumise à leurs diktats idéologiques et épistémologiques.

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Les mesures qui comptent sont plus discrètes, et elles touchent le secteur au point le plus fragile. En premier lieu, les dons deviendront moins attractifs. Le PLF supprime la déductibilité à l'impôt sur le revenu (IR) des dons aux associations d'utilité publique à caractère éducatif, social ou culturel. Il réduit aussi de 75% les charges liées aux dons aux fondations reconnues. Le mécénat finance une bonne part des initiatives culturelles, faute de budget public. En le rendant plus coûteux pour les donateurs, surtout les entreprises, l'État réduit une ressource déjà rare, pour un gain de recettes qui s'annonce faible. Les foires sont retaxées. Les droits de participation et les droits d'entrée des visiteurs seraient à nouveau soumis à la TVA lorsque les foires sont organisées par un ou plusieurs membres d'un groupement d'intérêt professionnel du secteur privé.

Cela peut viser les salons de l'artisanat et du design, les foires du livre, les salons de la mode, du textile ou de la musique, ainsi que les marchés d'art ou d'artisanat liés à des événements touristiques. Les exposants assujettis pourront en principe récupérer cette TVA. Les artisans et petits créateurs non assujettis, eux, la paieront sans recours, et ce sont les plus nombreux. Les associations paieront un minimum. Dans la rubrique « élargissement de l'assiette fiscale », l'État instaure un minimum de perception pour les associations, fondations et ONG : 20 000 ariary (environ 4 USD) pour celles sans activité lucrative, et 100 000 ariary, majorés de 1% du chiffre d'affaires, pour celles qui vendent des billets, des ateliers ou des spectacles.

Le 1% porte sur le chiffre d'affaires, pas sur le résultat. Une structure qui ne dégage aucun bénéfice paiera quand même. Pour une association de quartier, le montant est modeste, mais les démarches pour le régler ne le sont pas. Le bilan est simple. Les grandes institutions s'en sortiront. Ce sont les petites structures culturelles des quartiers et des ruelles qui paieront la note, sans faire de bruit. Des dons moins avantageux d'un côté, de nouvelles cotisations de l'autre.