Madagascar: La Teinturerie Ampasanimalo - Kami, l'art de rendre dignes les ordures

Loin du folklore pour expatriés, Kami expose 37 créations brutes qui transforment les déchets en un manifeste esthétique et politique à la Teinturerie Ampasanimalo.

Par sa qualité esthétique et l'engagement créatif de Kami, « L'ordure vers l'art dur » est l'une des expositions majeures de ce dernier semestre 2026. Elle se tient depuis le 5 novembre à la Teinturerie Ampasanimalo. L'éléphant blanc, qui dépasse le mètre de hauteur, en est le symbole. « Ce sont les déchets, destructeurs de l'environnement, qui sont utilisés pour créer un environnement et lutter pour sa sauvegarde », souligne le jeune artiste contemporain prometteur. Un peu comme le feu par le feu. Les 37 sculptures et oeuvres murales, réparties en six collections, explorent le recyclage à plusieurs niveaux.

Kami s'est mué en explorateur pour trouver ses matières. « Des ordures récoltées auprès de connaissances, achetées à la Réunion kely, à Petite Vitesse, chez les vendeurs de sachets... » Une tortue marine faite de canettes découpées, de capsules et de fils de fer rouges entrelacés... Le choc visuel est instantané, avec la fusion de la grâce naturelle -- l'imaginaire des paysages de coraux et de poissons colorés sous un ciel azur -- et de la toxicité presque agressive des matières. Il suffit d'imaginer boire une canette de « Coca » à moitié vide, laissée par un inconnu dans un lieu public.

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Ce choc se retrouve aussi dans ce « tableau » à l'« androngo », que chacun traduira comme il pourra, avec ses cuirs usés, ses boucles de ceintures métalliques oxydées, ses franges en macramé... Bref, à chacun et chacune de voir si la dignité du rebut se retrouve dans « L'ordure vers l'art dur ». Mais, au premier regard, elle y est. « Ces oeuvres ne sont pas des appels de financement à l'Union européenne ou quelque chose comme cela », souligne-t-il. Une précision nécessaire, face à certaines approches qui s'emparent de concepts (environnement, résilience et autres) pour grappiller des euros et des dollars auprès des agences internationales, au profit d'une créativité fade et « perroquet », juste bonne à émoustiller les « expats », avec, en sus, des arguments déphasés et compradors.

À travers l'installation, le visiteur ou la visiteuse retrouvera un peu de tout : l'art povera, un brin de ready-made, l'écologie politique, etc. Cependant, Kami y trace un fil rouge et un fil blanc : la tension esthétique et l'ordure en carte postale « touristique ».