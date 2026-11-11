Madagascar: Commune rurale de Tanjombato - Assemblée générale à Ankeniheny et réouverture du bloc sanitaire d'Ankady

La Commune rurale de Tanjombato multiplie les initiatives au niveau des Fokontany.

À Ankeniheny, une assemblée générale a réuni les habitants autour du bilan des réalisations et des priorités pour l'année 2027. À Ankady, les riverains disposent de nouveau d'un bloc sanitaire rénové, comprenant des douches, des toilettes publiques et un lavoir.

Priorités

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La rencontre organisée à Ankeniheny a permis aux responsables locaux de présenter le rapport de gestion et les réalisations effectuées dans le Fokontany. Les échanges ont porté sur plusieurs préoccupations quotidiennes des habitants, dont la salubrité publique, la sécurité de proximité ainsi que la régularisation et le paiement des taxes locales. Les citoyens ont également été appelés à s'inscrire sur la liste électorale en prévision des prochaines échéances démocratiques. La population a été sensibilisée à l'opération de titrage foncier massif, menée en collaboration avec le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers. Les doléances recueillies au cours de cette assemblée serviront à définir les projets prioritaires du Fokontany pour 2027.

Réhabilitation

À Ankady, le maire de la Commune rurale de Tanjombato, Frédéric Rakotoniaina, a procédé à la remise des clés et à la réouverture du bloc sanitaire rénové. Fermée temporairement pour permettre la réalisation des travaux, l'infrastructure est désormais de nouveau accessible aux habitants. Elle comprend des douches, des toilettes publiques et un lavoir. Sa réhabilitation répond aux besoins des riverains en matière d'hygiène et d'assainissement. À cette occasion, le maire a adressé ses remerciements à STAR Madagascar, qui a financé et réalisé les travaux de réhabilitation. Cette contribution du secteur privé a permis la remise en service de l'infrastructure au bénéfice de la population d'Ankady.