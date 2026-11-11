Congo-Brazzaville: Commémoration - Le pays se souvient de la date du 11 novembre 1918

Le ministre de la Défense nationale, Raymond Zéphirin Mboulou, et l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, accompagnés du maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, et du secrétaire général de l'Office national des anciens combattants, David Wissika, ont déposé, le 11 novembre, des gerbes de fleurs au pied de la stèle érigée pour marquer la fin de la Première Guerre mondiale.

Hautement symbolique, le 108e anniversaire de l'armistice du 11 novembre s'est déroulé en présence de l'attaché de défense de l'ambassade de France, le colonel Thomas Cassan, des autorités congolaises et françaises, des responsables des Forces armées congolaises et des anciens combattants.

Il a été marqué par la lecture des lettres d'André Fribourg au journal l'Opinion (1915) et des extraits du carnet de Maurice Genevoix (1914) par les élèves du lycée Saint Exupéry et de l'Ecole militaire général Leclerc qui, évoquant les sacrifices consentis par les anciens combattants, ont écrit : « Voilà plus d'un mois que je ne me suis ni déshabillé ni déchaussé, je me suis lavé deux fois : dans une fontaine et dans un ruisseau près d'un cheval mort ; je n'ai jamais approché un matelas ; j'ai passé toutes mes nuits sur la terre. On dort un quart d'heure de temps en temps. On dort debout, à genoux, assis, accroupis et même couché.

On dort le jour ou la nuit, à midi ou le soir. On dort sur les chemins, dans les taillis, dans les tranchées, dans les arbres, dans la boue. On dort même sous la fusillade. Le silence seul réveille... ».

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Le 11 novembre marque la date anniversaire de l'armistice de 1918. Ce document signé entre l'Allemagne et la Triple-Entente (France, Grande-Bretagne, Etats-Unis) et prélude au Traité de Versailles de 1919 a suspendu les combats qui faisaient rage depuis quatre ans entre les deux camps. Il s'agit d'une date clé qui marque la fin de la Première Guerre mondiale.