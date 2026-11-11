Congo-Brazzaville: Desserte électrique au pays - Les travaux de modernisation des installations avancent

Le renforcement des infrastructures de distribution se poursuit avec pour objectif de réduire les pertes sur le réseau et d'améliorer la régularité de la desserte électrique au Congo. L'état d'avancement des travaux a été au centre des échanges, le 10 novembre à Brazzaville, entre le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, et une importante délégation de la Banque mondiale conduite par Cheick Fantamady Kanté.

La modernisation des infrastructures électriques constitue l'un des principaux leviers pour améliorer la desserte en énergie au Congo. Alors que le pays dispose de capacités de production importantes, l'acheminement et la distribution de l'électricité restent confrontés à des difficultés techniques et commerciales qui pénalisent les ménages et les entreprises. C'est à ces insuffisances que le Projet d'amélioration des services d'électricité (Pasel), financé à hauteur de 100 millions de dollars par la Banque mondiale, entend apporter des réponses.

Au cours de la rencontre avec le ministre Bruno Jean Richard Itoua, le directeur de division de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale, Cheick Fantamady Kanté, a fait le point sur l'exécution de ce programme structurant. Les deux parties ont évoqué les travaux en cours sur les installations électriques, les acquisitions d'équipements techniques et les perspectives d'accélération des interventions destinées à renforcer les réseaux de transport et de distribution.

Pour le responsable de la Banque mondiale, le chantier progresse normalement et pourrait s'achever avant la fin de l'année. « Il y a beaucoup de travaux en cours, d'acquisitions de matériel technique nécessaire pour stabiliser le réseau, pour diminuer ces pertes et surtout assurer que l'énergie électrique arrive dans les ménages et dans les entreprises », a indiqué Cheick Fantamady Kanté.

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Le problème de l'électricité observé actuellement ne se limite pas à la production. Les contraintes liées au transport de l'énergie entre Pointe-Noire et Brazzaville, auxquelles s'ajoutent les insuffisances des réseaux de distribution, compromettent la qualité du service public. Les pertes techniques et commerciales enregistrées sur les infrastructures constituent également un obstacle à une meilleure valorisation de l'énergie disponible.

Le Pasel est appelé à corriger ces dysfonctionnements à travers des interventions ciblées sur les infrastructures et les équipements. L'objectif est notamment de stabiliser les réseaux, de réduire les pertes et de garantir un acheminement plus régulier de l'électricité vers les consommateurs.

Dans cette perspective, l'institution privilégie également des actions susceptibles de produire des résultats rapides, désignées sous le terme de quick wins. Il s'agit de gains immédiats qui permettraient d'améliorer progressivement la fiabilité de la desserte, en attendant les effets plus importants des investissements structurels. « Le Pasel prend maintenant le bon rythme en termes de résolution des problèmes critiques du secteur », a assuré le directeur de division pour l'Afrique centrale. Les retombées attendues concernent notamment une diminution significative des délestage.

Cette dynamique bénéficie également de l'accompagnement d'autres partenaires au développement. Cheick Fantamady Kanté a salué la contribution de la coopération italienne, qui vient renforcer les ressources mobilisées autour du programme. Cette complémentarité des appuis devrait favoriser l'accélération des investissements prioritaires dans le secteur électrique.