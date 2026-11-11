Afrique: Francophonie - Le continent va prendre le pouvoir démographique

Avec 65 % des francophones vivant sur son territoire, le continent africain porte désormais l'avenir du français. À l'horizon 2050, neuf francophones sur dix pourraient être Africains. Un basculement historique qui pose une question stratégique : l'Afrique francophone saura-t-elle transformer cette puissance linguistique en puissance économique, culturelle et géopolitique ?

La Francophonie change de centre de gravité et celui-ci se trouve de plus en plus en Afrique. À l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie, célébrée le 20 mars, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a présenté, le 16 mars à Québec, au Canada, la sixième édition de son rapport quadriennal La langue française dans le monde. Les chiffres dessinent une évolution majeure : avec 396 millions de locuteurs, le français est désormais la quatrième langue la plus parlée au monde, derrière l'anglais, le mandarin et l'espagnol.

Mais l'indicateur le plus déterminant se situe ailleurs : 65 % de ses locuteurs vivent en Afrique. Cette réalité consacre une transformation historique. Longtemps associée à son héritage européen, la langue française trouve désormais son principal dynamisme démographique sur le continent africain. Selon les projections présentées par l'OIF, elle pourrait compter 590 millions de locuteurs en 2050, dont neuf sur dix en Afrique. Autrement dit, l'avenir du français se jouera largement au Sud du Sahara, dans des sociétés jeunes, en mutation et de plus en plus connectées.

Un capital linguistique encore sous-exploité

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette progression constitue une opportunité stratégique pour l'Afrique francophone. Le français est la deuxième langue étrangère la plus apprise dans le monde, avec près de 170 millions d'apprenants. Il occupe également la troisième place dans l'économie et les affaires, et la quatrième sur Internet. Ces positions lui confèrent un potentiel considérable dans les échanges internationaux, l'éducation, la coopération scientifique, les industries culturelles et les activités numériques. Pour des pays comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Gabon ou le Bénin, cette dynamique peut représenter un avantage compétitif.

Une communauté linguistique étendue facilite les échanges, la circulation des compétences, les partenariats universitaires et l'accès à des marchés partageant des références linguistiques et administratives.

Mais le nombre ne fait pas automatiquement la puissance. La progression du français ne garantit ni la création d'emplois qualifiés ni la maîtrise des technologies, encore moins une meilleure insertion dans les chaînes de valeur mondiales. Le défi consiste précisément à convertir cette communauté linguistique en espace de production, d'innovation et d'influence.

La bataille décisive se jouera aussi dans le numérique

Le rapport de l'OIF identifie les nouvelles technologies et la découvrabilité comme des enjeux majeurs pour la vitalité du français sur Internet. C'est un avertissement stratégique. Une langue qui progresse dans les usages quotidiens, mais reste insuffisamment représentée dans les contenus numériques, les outils technologiques et les systèmes d'intelligence artificielle, et risque de subir une forme de marginalisation.

L'Afrique francophone doit donc investir davantage dans la production de contenus, les médias, l'édition, la recherche, les plateformes numériques et les technologies linguistiques. Elle doit également valoriser ses expressions culturelles, ses langues nationales et ses savoirs locaux, plutôt que de réduire la Francophonie à une simple communauté d'usage du français.

De la démographie à la puissance géopolitique

La déclaration de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, rappelle que le français appartient à toutes celles et tous ceux qui le parlent. Cette affirmation implique une évolution de la gouvernance francophone : les pays africains, désormais majoritaires parmi les locuteurs, doivent peser davantage dans la définition des priorités, des financements et des orientations stratégiques. L'enjeu dépasse ainsi la défense d'une langue.

Il concerne la place de l'Afrique dans les rapports de force internationaux, sa capacité à porter ses propres récits et à construire des partenariats équilibrés dans un monde multilingue et concurrentiel. La Francophonie ne peut durablement prospérer sans une Afrique francophone économiquement forte, culturellement influente et technologiquement présente. Le continent possède désormais le poids démographique. Reste à conquérir le pouvoir de décision, de création et de rayonnement.

En 2050, le français pourrait se parler majoritairement avec un accent africain. La véritable question est de savoir si l'Afrique francophone aura également les moyens de faire entendre sa voix dans le monde.