Congo-Brazzaville: Lutte contre le Mpox au pays - Les autorités mobilisent les relais communautaires face à la progression de l'épidémie

Face à la persistance de l'épidémie de Mpox sur le territoire national, les autorités sanitaires ont renforcé, le 10 novembre à Brazzaville, leur stratégie de riposte à travers la sensibilisation des délégués des districts sanitaires et des relais communautaires afin d'améliorer la surveillance épidémiologique, renforcer la prévention et favoriser une détection rapide des cas suspects.

La situation épidémiologique présentée au cours de la rencontre fait état de 261 cas enregistrés, de deux décès et d'un taux de létalité de 0,76 %. Les hommes âgés de plus de 15 ans représentent plus de 59 % des personnes touchées. À ce jour, onze départements et treize districts sanitaires sont concernés par la maladie. Parmi les zones affectées figurent notamment les départements Congo-Oubangui, Brazzaville et Pointe-Noire, avec une concentration particulière des cas dans l'arrondissement Lumumba, identifié comme l'un des principaux foyers de l'épidémie dans la ville océane.

Réapparue au Congo en 2024 puis en 2026, la maladie de Mpox constitue une préoccupation majeure pour les autorités sanitaires, d'autant plus que la disponibilité des vaccins demeure inexistante. Deux laboratoires participent actuellement au diagnostic des cas suspects afin de soutenir les efforts de prise en charge.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une riposte confrontée à plusieurs difficultés

Dans le cadre de la coordination des activités de lutte, les autorités compétentes ont organisé quatre-vingt-sept réunions d'harmonisation et soixante-quatorze réunions de coordination. Ces initiatives visent à améliorer la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la riposte et à renforcer l'efficacité des interventions sur le terrain. Toutefois, plusieurs difficultés persistent, notamment en matière de surveillance aux frontières avec les pays voisins, particulièrement la République démocratique du Congo et l'enclave de Cabinda, en Angola.

Dans certains districts sanitaires, les équipes de terrain déplorent le manque d'ambulances dédiées au transport des malades, l'insuffisance de structures adaptées à leur prise en charge et le manque d'espaces appropriés pour leur isolement. Les acteurs de la riposte soulignent, par ailleurs, la faible disponibilité des médicaments. Face à ces insuffisances, ils préconisent un renforcement de la communication de proximité, précisément à travers une implication accrue des relais communautaires dans la sensibilisation de la population.

Seize cas signalés à Brazzaville

Dans la capitale, les Drs Dimi et Jean Bienaimé Filankembo ont fait état de seize cas de Mpox notifiés. Selon leurs indications, 50 % des districts sanitaires de Brazzaville ont enregistré au moins un cas. Le district sanitaire de Poto-Poto comptent quatre cas, celui de Ouenzé trois, et Talangaï un cas. Les acteurs chargés de la sensibilisation expriment également leurs préoccupations face à l'indisponibilité des médicaments qui constitue un obstacle supplémentaire dans la lutte contre la maladie.

Devant tout cas suspect, les professionnels insistent sur quatre réflexes essentiels : isoler, alerter, protéger et accompagner. Ces mesures doivent permettre de limiter les risques de transmission et de faciliter une intervention rapide des services de santé.

Pour sa part, Marie Pierre, chargée de la communication au Centre des opérations d'urgences de santé publique, a attiré l'attention sur les dangers de la désinformation dans la lutte contre l'épidémie. « La désinformation tue la lutte contre le Mpox », a-t-elle rappelé, invitant la population à privilégier les informations communiquées par les services sanitaires compétents.

Les lieux publics ciblés par la sensibilisation

Pour toucher un large public, les autorités sanitaires ont identifié plusieurs espaces stratégiques devant accueillir les activités de sensibilisation. Il s'agit des écoles, des marchés, des églises, des points d'entrée du territoire national ainsi que des gares routières. La surveillance concerne aussi le risque de transmission entre les animaux et les humains. Si les animaux sauvages sont connus pour leur rôle dans la transmission du virus, la question d'une éventuelle implication des animaux domestiques doit également être prise en compte dans les dispositifs de surveillance.

Par ailleurs, des caméras thermiques ont été installées à certains points stratégiques pour contribuer au contrôle sanitaire. Ces mesures interviennent dans un contexte marqué par l'extension géographique de l'épidémie, initialement signalée dans le département de la Likouala, avant d'atteindre ceux de Brazzaville et de Pointe-Noire.

À travers cette mobilisation des délégués des districts sanitaires et des relais communautaires, les autorités entendent intensifier la prévention et freiner la propagation du Mpox. Toutefois, l'efficacité de cette riposte reste étroitement liée au renforcement des moyens logistiques, à la disponibilité des médicaments et des vaccins, ainsi qu'à l'engagement de la population dans le respect des mesures de prévention.