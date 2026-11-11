Congo-Brazzaville: Salubrité - Les commerçants s'engagent à assainir Talangaï

Au sixième arrondissement de Brazzaville, Talangaï, la lutte contre l'insalubrité prend une dimension citoyenne. Chaque premier samedi du mois, les commerçants se mobilisent pour assainir leurs espaces de vente, nettoyer les rues et curer les caniveaux. Une dynamique encouragée, le 7 novembre, par l'administrateur-maire, Rufin Opendza, qui appelle à une implication accrue de la population dans la préservation de son environnement.

La propreté du cadre de vie ne saurait être l'affaire des seules autorités municipales. Elle exige l'engagement de tous, particulièrement de la population qui occupe quotidiennement les espaces publics. À Talangaï, les commerçants semblent avoir pris la mesure de cette responsabilité en faisant de l'assainissement un rendez-vous citoyen incontournable.

Chaque premier samedi du mois, avant l'ouverture de leurs établissements prévue à 10 heures, ils se retroussent les manches. Balayage des devantures, nettoyage des rues et des avenues, curage des caniveaux, aucune tâche ne doit être négligée pour rendre les espaces commerciaux plus propres et accueillants. Au-delà d'une simple opération de nettoyage, cette mobilisation traduit une prise de conscience sur la nécessité de préserver durablement l'environnement immédiat.

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Commerçant dans le secteur de l'alimentation, Bagar Kamsogo fait partie de ceux qui prennent régulièrement part à cette initiative. Pour lui, l'assainissement des espaces de vente est devenu une habitude, mais aussi un devoir envers la clientèle et la communauté. Il reconnaît que les orientations de l'administrateur-maire de Talangaï, Rufin Opendza, ont renforcé sa détermination à poursuivre cette action. « Nous avons déjà l'habitude de nettoyer nos espaces de vente chaque premier samedi du mois. Lorsque les autorités nous demandent de poursuivre cet effort, cela nous donne davantage de courage et de motivation pour bien faire le travail », explique-t-il.

Bagar Kamsogo invite, par ailleurs, ses concitoyens à faire preuve de civisme et de responsabilité. Pour lui, respecter les recommandations des autorités en matière d'assainissement, c'est avant tout contribuer à son propre bien-être et à celui de toute la communauté. Car, insiste-t-il, vivre ensemble suppose également de partager les responsabilités liées à la propreté de l'espace public.

Un combat collectif qui doit dépasser les frontières des marchés

Si l'engagement des commerçants constitue un signal encourageant, la lutte contre l'insalubrité ne peut toutefois pas se limiter à un seul secteur d'activité mais doit mobiliser toutes les forces vives de l'arrondissement. C'est précisément le plaidoyer formulé par Daniel Amboulou, habitant de Talangaï. Il suggère à l'administrateur-maire d'élargir cette mobilisation aux organisations de la société civile, aux confessions religieuses, aux équipes de football, aux associations folkloriques, aux mamans vendeuses dans des marchés ainsi qu'aux autres structures communautaires.

Une proposition qui met en évidence la nécessité de construire une véritable culture de l'assainissement, fondée sur la participation populaire. Pour cet habitant, chaque composante de la société doit prendre sa part dans cette responsabilité collective. La salubrité ne doit pas être un slogan ponctuel, mais un engagement quotidien.

L'accompagnement municipal, un levier pour renforcer la mobilisation

Autre témoignage révélateur de cette dynamique, celui de Jamilah Ousmane, tenancier d'un centre de lavage automobile et converti à l'islam. Il salue l'accompagnement apporté par l'administrateur-maire aux acteurs syndicaux engagés dans les opérations d'assainissement. Selon lui, les membres de son organisation avaient déjà manifesté leur volonté de participer à cette initiative d'intérêt général. Toutefois, le manque de moyens constituait un obstacle à la bonne organisation de leurs activités. C'est dans cette perspective qu'ils ont sollicité l'appui de l'autorité municipale.

« Nous sommes Congolais et estimons qu'il est de notre devoir de contribuer à ce projet de l'État consacré à l'assainissement de notre environnement. Nous avions des difficultés à mener correctement cette initiative faute de moyens. Nous avons alors sollicité l'administrateur-maire, qui nous a reçus avec humilité et nous a apporté son soutien », témoigne-t-il. Au nom des commerçants de l'arrondissement, il exprime sa reconnaissance à l'autorité municipale pour cet accompagnement qu'il considère comme un encouragement à poursuivre leur engagement.

Son témoignage traduit également une volonté de dépasser les préjugés et de faire reconnaître la capacité de chaque citoyen à contribuer positivement à la société. « Nous sommes des personnes responsables, capables de faire quelque chose de bien pour ce pays. Nous voulons montrer que nous pouvons aussi apporter notre contribution à l'amélioration de notre environnement », affirme-t-il.

Faire de la salubrité une exigence permanente

À Talangaï, la mobilisation des commerçants et des acteurs syndicaux montre que la lutte contre l'insalubrité peut gagner du terrain lorsque les citoyens s'approprient les initiatives d'intérêt collectif et bénéficient d'un accompagnement de proximité.

Mais le véritable défi reste celui de la continuité. Car nettoyer les rues un samedi par mois ne suffit pas si les mauvaises habitudes reprennent dès le lendemain. La réussite de cette démarche suppose une discipline collective, une sensibilisation permanente et une participation effective de toutes les catégories sociales.

L'assainissement ne doit donc pas être perçu comme une contrainte imposée par les autorités, mais comme une responsabilité citoyenne et une nécessité pour la santé, la dignité et le bien-être de la population. À travers cette mobilisation, Talangaï est ainsi appelé à faire de la propreté une affaire de tous, chaque jour et non seulement le premier samedi du mois.