Congo-Brazzaville: Littérature - Trois romans d'Olivier Tselé Moulebou présentés au public

A l'occasion de la Journée internationale de l'écrivain africain célébrée le 7 novembre, à Pointe-Noire trois livres de l'auteur Olivier Tselé Moulebou, notamment "L'espoir de la mer", , "Vie hypothéquée" et "Dans les coulisses d'une tragédie" ont été présentées au musée Cercle africain. Leur critique litteraire a été faite par les écrivains Nicole Mballa et Hugues Eta.

Après plusieurs années d'interruption pour des raisons diverses, la direction départementale du Livre et de la Lecture publique de Pointe-Noire a renoué avec sa vieille tradition d'honorer un auteur, lors de la Journée internationale de l'écrivain africain. Ainsi, pour cette édition, Olivier Tselé Moulebou a été mis en lumière à travers ses derniers ouvrages. "Nous célébrons la Journée internationale de l'écrivain africain sur le thème national « Le rôle de la littérature congolaise dans la valorisation de l'industrie touristique".

Au cours de cette journée, nous rendons hommage à la plume, à la mémoire et à l'engagement de l'Afrique et du Congo. La littérature, patrimoine vivant, demeure le socle de notre identité culturelle et un facteur de notre rayonnement », a dit Armel Melanchton Ngama, directeur départemental par intérim du Livre et de la Lecture de Pointe-Noire.

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« L'espoir de la mer » d'Olivier Tsélé Moulebou est un roman publié en 2019 aux Éditions Publiwiz. C'est l'histoire de deux jeunes gens qui décident de tenter une aventure en empruntant la voie périlleuse de la traversée de la méditerranée par embarcation. En effet, les deux jeunes gens ont nourri le rêve d'aller vivre en Europe comme le font de milliers d'Africains, motivés par le slogan "Mourir sans voir Paris est un péché ».

Seulement, ce qui devrait être un eldorado pour eux s'est transformé en véritable cauchemar. Drames, émotions diverses, tragédie, regrets...ont été leur quotidien. L'entêtement, la méprise des conseils des autres, la témérité dont font parfois preuve les humains dans certaines situations ont été mis à nu par Hugues Eta, le critique littéraire.

Publié chez Le lys Bleu en février 2018, le roman "La vie hypothéquée", avec 208 pages reparties en onze chapitres, met au centre Sancho, un personnage mythique. Son histoire se fait remarquer par le chemin que prend la réalisation d'une prophétie, celle de rencontrer un homme blanc par lequel son bonheur était censé arriver. Cependant pour y arriver, Sancho vécut des tribulations.

La vie rêvée pour lui au contact de la personne qui devait transformer sa vie a vite tourné en drame, humiliations et émotions indicibles. Des faits troublants, rocambolesques vont malheureusement jalonner sa vie qui ne fut pas de tout repos. En faisant la critique littéraire de ces deux ouvrages d'Olivier Tselé Moulebo, Hugues Eta a dit qu'une constance revient dans les écrits de l'auteur. L'attachement à sa mère sans oublier les voyages ou les sciences, notamment la chimie, discipline qu'il a étudiée pendant ses études supérieures.

« Dans les coulisses d'une tragédie », troisième ouvrage de l'auteur publié aux Editions Publiwiz, deux jumeaux, Yima et Youmou, sont séparés par la guerre qui sévit dans leur ville natale. Yima se retrouve avec sa tante dans un camp de réfugiés, pendant que Youmou est récupéré par une âme généreuse qui l'emmène dans un monastère. Dans le camp des refugiés, Yima est violée par deux soldats.

Des années plus tard, les jumeaux se rencontrent et vont vivre un amour incestueux qui va les emmener jusqu'à la destruction. Ce roman montre comment des drames familiaux intimes sont impitoyablement broyés par les soubresauts politiques et la guerre civile post-électorale. L'exil et le traumatisme : le camp de réfugiés devient le terreau de violences indicibles (Le viol de Yima) qui scellent la damnation psychologique des survivants », a dit Nicole Mballa, la critique littéraire.

« J'écris parce que j'ai un message à faire passer au public. Tant que je serai inspiré, je vais écrire » a assuré Olivier Tselé Moulebou. Les tragédies personnelles vécues en famille, ses périples, sa profession...sont autant de sources d'inspiration pour l'auteur qui est aussi inspiré par les anciens de la littérature congolaise comme Jean Malonga, Sony Labou Tansi, Guy Menga ou Henri Lopes.

Olivier Tselé Moulebou vit à Pointe-Noire. Après avoir suivi en Côte d'Ivoire des études supérieures de chimie, il revient dans son pays natal et s'adonne à l'écriture, son passe-temps favori. La séance de dédicaces des ouvrages a mis fin à l'activité.