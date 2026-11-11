Congo-Brazzaville: Djiri - Du matériel didactique pour les différents établissements publics

Le conseiller départemental et municipal de Brazzaville, Parfait Romuald Iloki, a offert le 10 novembre du matériel didactique aux administrations scolaires des lycées Thomas-Sankara (A et B), scientifique et général de Massengo, ainsi qu'aux CEG Bernadette-Bayonne et Marcel-Ibalico, dans l'arrondissement 9, Djiri.

La dotation comprenait, entre autres, des ordinateurs de bureau et portables avec imprimantes multifonctions, des cartons de craie et de rames de papier, des ensembles d'outils géométriques, des registres d'arrivée et de départ, des rallonges, des modems connectés via Internet et des fonds documentaires d'une centaine d'ouvrages au programme. Du lycée Thomas-Sankara au lycée scientifique de Massengo en passant par les Collègues d'enseignement général (CEG) Bernadette-Bayonne à Nkombo et Marcel-Ibalico à Ipo-Manianga, les bénéficiaires ont eu des mots justes pour remercier le secrétaire permanent, porte-parole du Parti congolais du travail (PCT), Parfait Romuald Iloki.

C'est le cas de la proviseure du lycée général de Massengo, Lucienne Elenga Mobenza, qui s'est félicitée du geste philanthropique de Parfait Iloki à l'endroit de ces deux établissements. Selon elle, en apportant des outils informatiques, le conseiller municipal élu à Djiri a anticipé l'une de leurs doléances concernant le matériel qui était devenu vétuste. « Votre engagement pour le soutien à la communauté éducative de Djiri n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, votre coeur a pensé à nos établissements. Aussi, nous sollicitons de vous un soutien matériel et financier pour la tenue des travaux dirigés et pratiques, des travaux de laboratoire au sein des deux établissements, sans oublier les manuels scolaires », a-t-elle sollicité.

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Directrice du CEG Marcel-Ibalico, situé au quartier 906 Ipo-Manianga, Thérèse Okangui-Nianga, présentant la situation administrative de cet établissement qui compte également en son sein deux écoles primaires, a aussi remercié le porte-parole du PCT. « Donner à celui qui en a besoin est une vertu. En de telles circonstances, il n'y a qu'un seul mot : merci parce que vous le méritez, pour avoir donné à l'école. Ainsi, le don mis à notre disposition sera utilisé à bon escient », a-t-elle assuré.

Accompagné d'une forte délégation dans laquelle se trouvaient des députés, élus locaux et membres du PCT, Parfait Romuald Iloki a rappelé qu'investir dans l'éducation est plus qu'un seul investissement, parce que l'école porte en elle seule l'avenir d'une nation et de l'humanité. « Nous sommes modestement distingué conseiller départemental et municipal et lorsqu'on est responsable à ce niveau et on a l'ambition d'accompagner les jeunes, on ne peut que encourager le gouvernement.

Nous les cadres, surtout les riverains de ces écoles, sommes obligés d'apporter un plus, sinon notre modeste contribution à ce que fait déjà le gouvernement », a-t-il justifié. Il a précisé que le président de la République, par l'entremise de son gouvernement, a construit plusieurs dizaines d'établissements scolaires et universitaires dans le pays dont à Djiri.

En effet, l'engagement de Parfait Romuald Iloki dans le domaine de l'école à Djiri n'est plus à démontrer, à en croire les bénéficiaires de ces dons multiformes. Le conseiller départemental et municipal s'est investi depuis quelques années dans la désinfection des écoles, l'accompagnement des élèves vers les centres des examens d'Etat et l'organisation des travaux dirigés. Il a également initié le programme « Bac en poche » pour concourir à l'avenir des jeunes. Interrogé sur l'impact de ces différentes initiatives, il a répondu qu'on ne peut pas le mesurer aujourd'hui, parce que lorsqu'on investit pour l'avenir, on investit pour l'humanité.

« C'est pour cela que nous ne nous fatiguons pas à revenir ici, malgré les labyrinthes, pour prendre des engagements comme nous venons d'en faire encore ce matin, pour accompagner l'école, les parents et les élèves eux-mêmes. C'est notre sacerdoce, on le prend, on le porte sur nos épaules et on avance avec. Lorsqu'on investit pour des enfants qui travaillent bien, soi-même on est content et on est heureux de le faire », a poursuivi le porte-parole du PCT. Il s'est félicité des résultats obtenus par le lycée scientifique de Massengo qui avait eu le meilleur élève du baccalauréat scientifique l'année dernière et la meilleure note de mathématiques (19,05/20) au baccalauréat 2025-2026.