Congo-Kinshasa: FRIVAO - Le gouvernement alloue 30 millions USD à chacune des quatre provinces concernées

Le gouvernement a alloué 30 millions de dollars américains à chacune des provinces concernées par le dossier du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC (FRIVAO). Il s'agit du Haut-Uele, du Bas-Uele, de l'Ituri et de la Tshopo.

Cette annonce a été faite par le président du conseil d'administration du FRIVAO, Dismas Kitenge, à l'ouverture d'une session extraordinaire organisée à Kinshasa du 10 au 14 novembre 2026. Selon lui, le décaissement des fonds destinés aux réparations collectives interviendra après la présentation de projets concrets par les communautés des quatre provinces bénéficiaires.

Hôpitaux modernes à Kisangani, Isiro et Buta

À la tribune de cette session, Dismas Kitenge a expliqué que cette enveloppe gouvernementale vient s'ajouter aux projets de construction d'hôpitaux modernes approuvés lors de la précédente réunion du conseil d'administration.

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Convoquée sur instruction du ministre d'État chargé de la Justice, cette session extraordinaire examine notamment l'évaluation des résolutions adoptées en juillet dernier, la situation du personnel, la finalisation du Mémorial de la guerre des Six Jours à Kisangani ainsi que les projets de construction d'hôpitaux provinciaux modernes à Kisangani, Isiro et Buta.

Le fichier de 14 800 victimes de Kisangani

Le conseil d'administration se penche également sur les conséquences juridiques et financières d'un arrêt de la Cour de cassation relatif à la restitution de fonds au FRIVAO.

S'agissant des indemnisations individuelles dans la province de la Tshopo, Dismas Kitenge a annoncé l'examen du rapport d'un cabinet indépendant chargé d'auditer le fichier de 14 800 victimes de Kisangani, présentées comme ayant déjà reçu chacune 2 000 dollars américains.

Demandé par les victimes elles-mêmes, cet audit vise à détecter d'éventuelles irrégularités et à renforcer la crédibilité du processus d'indemnisation.

Pour sa part, le coordonnateur national du FRIVAO, Mgr François Mwarabu, a réaffirmé l'engagement des autorités à garantir un processus d'indemnisation transparent, crédible et exempt de fraude au profit des victimes.